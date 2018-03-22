Уткин – о Кудряшове: «Это единственный оплот обороны сборной России»

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о защитниках сборной России.

«Мне очень интересно, что Черчесов сейчас будет делать с обороной сборной России. На данный момент единственным оплотом обороны остался Федор Кудряшов. Это драма, конечно. Хотя игра Нойштедтера внушает определенный оптимизм. У него хотя бы есть постоянная игровая практика.

На самом деле очень трудно выстроить оборону без пяти ведущих защитников, которые не могут играть. Я думаю, что на свете мало сборных, которые смогли бы успешно провести чемпионат мира, потеряв сразу столько ведущих защитников.

Возможно, только сборная Франции смогла бы сделать это достойно», – сказал Уткин.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в центре обороны будут играть защитники Федор Кудряшов и Владимир Гранат.