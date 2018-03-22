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    Уткин – о Кудряшове: «Это единственный оплот обороны сборной России»

    Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о защитниках сборной России.

    «Мне очень интересно, что Черчесов сейчас будет делать с обороной сборной России. На данный момент единственным оплотом обороны остался Федор Кудряшов. Это драма, конечно. Хотя игра Нойштедтера внушает определенный оптимизм. У него хотя бы есть постоянная игровая практика.

    На самом деле очень трудно выстроить оборону без пяти ведущих защитников, которые не могут играть. Я думаю, что на свете мало сборных, которые смогли бы успешно провести чемпионат мира, потеряв сразу столько ведущих защитников.

    Возможно, только сборная Франции смогла бы сделать это достойно», – сказал Уткин.

    Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в центре обороны будут играть защитники Федор Кудряшов и Владимир Гранат.

    Источник: Спорт FM

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    22.03.2018 19:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 марта 2018, 22:56

      Может,с первой лиги набрать оборонцев?Особое внимание уделять тем,у кого большая задолженность по кредитам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 22 марта 2018, 22:46

      Бердыевская основа в защите: Гранат - Кудряшов. Пригласили бы еще Сорокина и Подберезкина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 20:20

      Проблемы обороны свалились на нашу сборную как снежный ком.Надо довольствоваться тем что есть.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 марта 2018, 20:08

      Наконец-то любознательный Уткин спокойно рассуждает, драматизирует и делает выводы... Чувствуется, даже, некоторая озабоченность судьбой сборной команды страны... Надолго ли?!:))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 22 марта 2018, 20:03

      Главное чтобы Камболов в этот список не попал, а то ещё тот концерт начнётся -
      пачками вынимать будем.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 20:01

      ага и то верно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 19:45

      что уж имеет то и ставить приходиться и из проблем разных выкручиваться как придется.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 22 марта 2018, 19:28

      Удивительно, что не обОсрал...

      4
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