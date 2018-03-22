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  • Уткин – о Кудряшове: «Это единственный оплот обороны сборной России»

Уткин – о Кудряшове: «Это единственный оплот обороны сборной России»

22 марта 2018, 19:07
8

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о защитниках сборной России.

«Мне очень интересно, что Черчесов сейчас будет делать с обороной сборной России. На данный момент единственным оплотом обороны остался Федор Кудряшов. Это драма, конечно. Хотя игра Нойштедтера внушает определенный оптимизм. У него хотя бы есть постоянная игровая практика.

На самом деле очень трудно выстроить оборону без пяти ведущих защитников, которые не могут играть. Я думаю, что на свете мало сборных, которые смогли бы успешно провести чемпионат мира, потеряв сразу столько ведущих защитников.

Возможно, только сборная Франции смогла бы сделать это достойно», – сказал Уткин.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в центре обороны будут играть защитники Федор Кудряшов и Владимир Гранат.

Источник: Спорт FM
Товарищеские матчи Россия Рубин Кудряшов Федор Уткин Василий
Комментарии (8)
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mialkov
1521736116
Удивительно, что не обОсрал...
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OfaZavr
1521737116
что уж имеет то и ставить приходиться и из проблем разных выкручиваться как придется.
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Татарин за ЦСКА
1521738118
ага и то верно
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Африканскaя чумa cвинeй
1521738238
Главное чтобы Камболов в этот список не попал, а то ещё тот концерт начнётся - пачками вынимать будем.
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insider_retro
1521738481
Наконец-то любознательный Уткин спокойно рассуждает, драматизирует и делает выводы... Чувствуется, даже, некоторая озабоченность судьбой сборной команды страны... Надолго ли?!:))
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zigbert
1521739243
Проблемы обороны свалились на нашу сборную как снежный ком.Надо довольствоваться тем что есть.
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compka
1521747964
Бердыевская основа в защите: Гранат - Кудряшов. Пригласили бы еще Сорокина и Подберезкина.
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yorgenbarenz
1521748583
Может,с первой лиги набрать оборонцев?Особое внимание уделять тем,у кого большая задолженность по кредитам.
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