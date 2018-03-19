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    Нападающий «Милана» Андре Силва: «Жду своего шанса»

    Нападающий «Милана» Андре Силва рассказал, что упорно работает на тренировках, чтобы переломить неудачный для себя ход сезона. После перехода в стан «россонери» он провел лишь семь матчей, в которых забил два гола.

    «Я выхожу на поле в каждом матче, делаю свою работу и жду голов. Но самое главное – это победа и три очка.

    На протяжении всей недели я усердно работаю на тренировках, жду своего шанса. Я не думаю ни о чем, кроме тренировок и упорной работы», – рассказал игрок в интервью Mediaset Premium после финального свистка.

    Матч 29-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Кьево» завершился со счетом 3:2. Андре Силва стал автором победного гола в этой встрече.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2018 10:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 19 марта 2018, 12:15

      продолжать в том же духе и рино заметит, это не монтелла

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