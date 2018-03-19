Нападающий «Милана» Андре Силва: «Жду своего шанса»

Нападающий «Милана» Андре Силва рассказал, что упорно работает на тренировках, чтобы переломить неудачный для себя ход сезона. После перехода в стан «россонери» он провел лишь семь матчей, в которых забил два гола.

«Я выхожу на поле в каждом матче, делаю свою работу и жду голов. Но самое главное – это победа и три очка.

На протяжении всей недели я усердно работаю на тренировках, жду своего шанса. Я не думаю ни о чем, кроме тренировок и упорной работы», – рассказал игрок в интервью Mediaset Premium после финального свистка.

Матч 29-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Кьево» завершился со счетом 3:2. Андре Силва стал автором победного гола в этой встрече.