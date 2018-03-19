Бразильский предсказатель оценил шансы Неймара на участие в ЧМ-2018

В Бразилии продолжают гадать о шансах нападающего «ПСЖ» Неймара принять участие в чемпионате мира-2018 в России. Известный местный предсказатель Карлиньос Виденте готов сделать ставку на то, что форвард пропустит мундиаль, сообщает BrazilStat. Осенью прошлого года он также предсказал, что игрок «ПСЖ» получит тяжелую травму.

Напомним, что бразильский футболист травмировался 25 февраля в матче чемпионата Франции с «Марселем» (3:0). Неймару диагностировали трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа. Футболист уже перенес операцию, а сроки восстановления станут известны через месяц.