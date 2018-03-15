Семин: «Атлетико» выиграет Лигу Европы»

Что, Семин тренер Атлетико????? А какого хрена тогда столько слов о противнике, а не о своей команде??? Так профи не играют... Устали? Мешки всю ночь разгружали? Таксовали ? Живут как короли, а играют как нищие.....
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Атлетико» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы заявил, что мадридский клуб выиграет турнир.
По сумме двух встреч (1:8) «матрасники» вышли в 1/4 финала.
«Атлетико» – фаворит Лиги Европы? «Атлетико» выиграет Лигу Европы. У остальных даже нет шансов», – сказал Семин.
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