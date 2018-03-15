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    Семин: «Атлетико» выиграет Лигу Европы»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Атлетико» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы заявил, что мадридский клуб выиграет турнир.

    По сумме двух встреч (1:8) «матрасники» вышли в 1/4 финала.

    «Атлетико» – фаворит Лиги Европы? «Атлетико» выиграет Лигу Европы. У остальных даже нет шансов», – сказал Семин.

    Миранчуки могли бы играть в «Атлетико». И мы серьезно

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2018 22:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 марта 2018, 23:33

      Что, Семин тренер Атлетико????? А какого хрена тогда столько слов о противнике, а не о своей команде??? Так профи не играют... Устали? Мешки всю ночь разгружали? Таксовали ? Живут как короли, а играют как нищие.....

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 15 марта 2018, 22:26

      Абсолютно согласен с Палычем !!!

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