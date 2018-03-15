Семин: «Атлетико» выиграет Лигу Европы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Атлетико» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы заявил, что мадридский клуб выиграет турнир.

По сумме двух встреч (1:8) «матрасники» вышли в 1/4 финала.

«Атлетико» – фаворит Лиги Европы? «Атлетико» выиграет Лигу Европы. У остальных даже нет шансов», – сказал Семин.

Миранчуки могли бы играть в «Атлетико». И мы серьезно