На матче «Атлетик» – «Спартак» ожидается 2500 россиян. Около «Сан-Мамеса» работают 600 полицейских

Издание AS сообщило о усиленных мерах безопасности перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак».

Около стадиона «Сан-Мамес» работают 600 полицейских.

Ожидается, что встречу посетят 2500 гостевых болельщиков, 800 из которых – ультрас.

Ранее сообщалось, что баскские болельщики проведут демонстрации против фанатов красно-белых, которых они считают фашистами. Вчера «Бомбардир» писал о том, что власти школы около стадиона порекомендовали ученикам остаться дома в день матча.

Начало матча – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.