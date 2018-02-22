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  • На матче «Атлетик» – «Спартак» ожидается 2500 россиян. Около «Сан-Мамеса» работают 600 полицейских

На матче «Атлетик» – «Спартак» ожидается 2500 россиян. Около «Сан-Мамеса» работают 600 полицейских

22 февраля 2018, 17:02
11

Издание AS сообщило о усиленных мерах безопасности перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик»«Спартак».

Около стадиона «Сан-Мамес» работают 600 полицейских.

Ожидается, что встречу посетят 2500 гостевых болельщиков, 800 из которых – ультрас.

Ранее сообщалось, что баскские болельщики проведут демонстрации против фанатов красно-белых, которых они считают фашистами. Вчера «Бомбардир» писал о том, что власти школы около стадиона порекомендовали ученикам остаться дома в день матча.

Начало матча – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: AS
Лига Европы Атлетик Спартак
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1519308276
Победы Спартаку и всем красно-белым!!!
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спартак спартаков 1
1519308870
ждём 1-4 и будет нам счастье
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mr. Perdony
1519309738
Чёт маловато поставили копов
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vladimir-7
1519309798
600 полицейских мало, если испанцы выпросят, то получат по-полной, а школьники пусть сидят дома все оставшиеся дни этой недели. В Москве, не побили же болельщиков-испанцев.
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ramos6548
1519310309
Надеюсь эти парни покажут как надо поддерживать свой клуб на выезде! Ну а команда собереся и покажет то как она на самом деле умеет играть. Вперед Спартак!
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sерж
1519310756
баски считают, русских фашистами?что-то новое для меня
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absent32
1519311540
я надеюсь на победу красно-белых и выход в 1/8. пусть команда из бильбао ответит за слова своих болельщиков!!! удачи Спартак! Вперед Россия!
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Муруал
1519314707
С такой поддержкой Спартак обязан показать достойный футбол и победить!
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gigs84
1519325205
Очень хочется, чтобы Спартак выиграл и вместе с остальными нашими клубами прошёл дальше. Но даже при моём оптимизме, шансы просто мизерные. Я думаю, что даже в ничью Спартаку сыграть будет очень сложно. Уступают наши в классе, ох уступают.
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hellkid
1519329863
Там уже замесы происходят...скорее всего буду санкции....
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