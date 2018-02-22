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    На матче «Атлетик» – «Спартак» ожидается 2500 россиян. Около «Сан-Мамеса» работают 600 полицейских

    Издание AS сообщило о усиленных мерах безопасности перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик»«Спартак».

    Около стадиона «Сан-Мамес» работают 600 полицейских.

    Ожидается, что встречу посетят 2500 гостевых болельщиков, 800 из которых – ультрас.

    Ранее сообщалось, что баскские болельщики проведут демонстрации против фанатов красно-белых, которых они считают фашистами. Вчера «Бомбардир» писал о том, что власти школы около стадиона порекомендовали ученикам остаться дома в день матча.

    Начало матча – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: AS

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    22.02.2018 17:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +324

      hellkid 22 февраля 2018, 23:04

      Там уже замесы происходят...скорее всего буду санкции....

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 22 февраля 2018, 21:46

      Очень хочется, чтобы Спартак выиграл и вместе с остальными нашими клубами прошёл дальше. Но даже при моём оптимизме, шансы просто мизерные. Я думаю, что даже в ничью Спартаку сыграть будет очень сложно. Уступают наши в классе, ох уступают.

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      Рейтинг: +1573

      Муруал 22 февраля 2018, 18:51

      С такой поддержкой Спартак обязан показать достойный футбол и победить!

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 22 февраля 2018, 17:59

      я надеюсь на победу красно-белых и выход в 1/8. пусть команда из бильбао ответит за слова своих болельщиков!!! удачи Спартак! Вперед Россия!

      1
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      Рейтинг: +1631

      sерж 22 февраля 2018, 17:45

      баски считают, русских фашистами?что-то новое для меня

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 22 февраля 2018, 17:38

      Надеюсь эти парни покажут как надо поддерживать свой клуб на выезде! Ну а команда собереся и покажет то как она на самом деле умеет играть. Вперед Спартак!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2018, 17:29

      600 полицейских мало, если испанцы выпросят, то получат по-полной, а
      школьники пусть сидят дома все оставшиеся дни этой недели. В Москве,
      не побили же болельщиков-испанцев.

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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 22 февраля 2018, 17:28

      Чёт маловато поставили копов

      1
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 22 февраля 2018, 17:14

      ждём 1-4 и будет нам счастье

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 17:04

      Победы Спартаку и всем красно-белым!!!

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