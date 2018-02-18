Мюллер: «Когда ты на вершине таблицы, победы не так захватывают»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился эмоциями после матча 23-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга». Мюнхенская команда проигрывала после первого тайма и сравняла счет на 64-й минуте встречи. А в добавленное время реализовала пенальти и вышла вперед.

«Мы не смогли найти свой ритм и не были достаточно агрессивными. Мы играли не плохо, но недостаточно прямо и целеустремленно. Поэтому и проигрывали после первого тайма.

Но с начала второго тайма мы показали совершенно другое отношение к игре, у нас было много моментов. Это проявление нашего желания побеждать, пускай и на вершине таблицы это не так захватывает. Это просто весело. Наша команда потрясающая», — сказал Мюллер.

«Бавария» с 56-ю очками занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента «Байер» на 21 очко.