«Локомотив» совершил меньшее количество ошибок за весь сезон в матче с «Ниццей»

Накануне состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Ницца» на своем поле принимала «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 2:3.

Столичный клуб провел лучший матч в текущем сезоне с точки зрения количества допущенных ошибок, сообщает InStat. Железнодорожники совершили за 90 минут встречи лишь пять потерь на своей половине поля. При этом точность отданных передач составила 90,4%.

Оба этих показателя стали лучшими в сезоне для «Локомотива». Вообще в этом сезоне во всех турнирах команда Юрия Семина в среднем за игру допускает 10,2 потери на своей половине, а точность передач составляет 85,1%.