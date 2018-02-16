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    «Локомотив» совершил меньшее количество ошибок за весь сезон в матче с «Ниццей»

    Накануне состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Ницца» на своем поле принимала «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 2:3.

    Столичный клуб провел лучший матч в текущем сезоне с точки зрения количества допущенных ошибок, сообщает InStat. Железнодорожники совершили за 90 минут встречи лишь пять потерь на своей половине поля. При этом точность отданных передач составила 90,4%.

    Оба этих показателя стали лучшими в сезоне для «Локомотива». Вообще в этом сезоне во всех турнирах команда Юрия Семина в среднем за игру допускает 10,2 потери на своей половине, а точность передач составляет 85,1%.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2018 09:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 февраля 2018, 10:54

      Пылит еще Палыч, да как пылит!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 16 февраля 2018, 10:32

      Чемпион?!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > zra78 16 февраля 2018, 11:03

      не каркаем пока.....Задача место в тройке!

      2
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