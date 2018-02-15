Лига Европы. «Локомотив» сделал камбэк в матче с «Ниццей», проигрывая в два мяча

Локо вообще невероятные молодцы так игру перевернуть, Ману вообще красавец!!! С победой всех болельщиков Локо!
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» в гостях вырвал победу над «Ниццей» – 2:3. Автором хет-трика в составе московского клуба стал Мануэль Фернандеш.
Ответная встреча пройдет в Москве 22 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала, первый матч
Ницца (Франция) – Локомотив (Россия) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Балотелли, 4; 2:0 – Балотелли, 28 (с пенальти); 2:1 – Фернандеш, 45 (с пенальти); 2:2 – Фернандеш, 69; 2:3 – Фернандеш, 77.
«Ницца»: Бенитес, Коли, Данте, Марлон (Бюрнер, 46), Сарр, Лис-Мелу, Сери, Кипрен (Менди, 82), Сен-Максимен, Балотелли, Плеа.
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов (Рыбус, 46), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Ари (Эдер, 71).
Предупреждения: нет – Пейчинович, 27.
Удаление: Коли, 67 – нет.