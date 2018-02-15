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  • Лига Европы. «Локомотив» сделал камбэк в матче с «Ниццей», проигрывая в два мяча

Лига Европы. «Локомотив» сделал камбэк в матче с «Ниццей», проигрывая в два мяча

15 февраля 2018, 22:54
73

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» в гостях вырвал победу над «Ниццей» – 2:3. Автором хет-трика в составе московского клуба стал Мануэль Фернандеш.

Ответная встреча пройдет в Москве 22 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

Ницца (Франция) – Локомотив (Россия) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Балотелли, 4; 2:0 – Балотелли, 28 (с пенальти); 2:1 – Фернандеш, 45 (с пенальти); 2:2 – Фернандеш, 69; 2:3 – Фернандеш, 77.

«Ницца»: Бенитес, Коли, Данте, Марлон (Бюрнер, 46), Сарр, Лис-Мелу, Сери, Кипрен (Менди, 82), Сен-Максимен, Балотелли, Плеа.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов (Рыбус, 46), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Ари (Эдер, 71).

Предупреждения: нет – Пейчинович, 27.

Удаление: Коли, 67 – нет.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Ницца Локомотив
Комментарии (73)
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3a zenit
1518724539
молодцы,после первого думал всё позор,а нехера подобного шикарный второй тайм.
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Аскорбин
1518724548
Молодцы.Палыч хорошо подготовил команду.Дал бы конспекты итальянцу
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Иванов Иван Иванович
1518724622
Локомотиву респект и уважуха! Палыч мужик!
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PUZIAKA
1518724630
Лучшая игра года! Спасибо, ребята!
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insider_retro
1518724637
Молодцы! Такие игры поднимают настроение недуром!!!!))))
Ответить
Ganesse
1518724645
Когда забили нам на 3-й минуте,невольно подумалось, опять не пойдёт игра. Были и проблески, но стало 0:2... Ну а потом просто классная игра команды!Это Локо, это победа!
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BRO_football
1518724673
Хороший матч, лучше бы его показали по Матч ТВ, а не позор Спартака.
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GoLenaStop
1518724810
Молодцы, ЛОКО!!! Показали, какой ширины колея должна быть в Ницце!!!
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Nesterenko
1518724965
Комбинационный футбол Локомотива во 2 тайме был просто шикарен, браво!!
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welas
1518725268
привет всем букмекирам и недоброжилателям!!!!!! локо показал французам кузькину мать!!!
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