Лига Европы. «Локомотив» сделал камбэк в матче с «Ниццей», проигрывая в два мяча

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» в гостях вырвал победу над «Ниццей» – 2:3. Автором хет-трика в составе московского клуба стал Мануэль Фернандеш.

Ответная встреча пройдет в Москве 22 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

Ницца (Франция) – Локомотив (Россия) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Балотелли, 4; 2:0 – Балотелли, 28 (с пенальти); 2:1 – Фернандеш, 45 (с пенальти); 2:2 – Фернандеш, 69; 2:3 – Фернандеш, 77.

«Ницца»: Бенитес, Коли, Данте, Марлон (Бюрнер, 46), Сарр, Лис-Мелу, Сери, Кипрен (Менди, 82), Сен-Максимен, Балотелли, Плеа.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов (Рыбус, 46), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Ари (Эдер, 71).

Предупреждения: нет – Пейчинович, 27.

Удаление: Коли, 67 – нет.

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