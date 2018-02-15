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    Лига Европы. «Локомотив» сделал камбэк в матче с «Ниццей», проигрывая в два мяча

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» в гостях вырвал победу над «Ниццей» – 2:3. Автором хет-трика в составе московского клуба стал Мануэль Фернандеш.

    Ответная встреча пройдет в Москве 22 февраля.

    Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

    Ницца (Франция) – Локомотив (Россия) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Балотелли, 4; 2:0 – Балотелли, 28 (с пенальти); 2:1 – Фернандеш, 45 (с пенальти); 2:2 – Фернандеш, 69; 2:3 – Фернандеш, 77.

    «Ницца»: Бенитес, Коли, Данте, Марлон (Бюрнер, 46), Сарр, Лис-Мелу, Сери, Кипрен (Менди, 82), Сен-Максимен, Балотелли, Плеа.

    «Локомотив»: Гилерме, В. Денисов (Рыбус, 46), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Ари (Эдер, 71).

    Предупреждения: нет – Пейчинович, 27.

    Удаление: Коли, 67 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2018 22:54
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 10:54

      Локо вообще невероятные молодцы так игру перевернуть, Ману вообще красавец!!! С победой всех болельщиков Локо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 16 февраля 2018, 04:57

      красава...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 16 февраля 2018, 02:07

      Чудесно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 февраля 2018, 01:35

      Браво!!!!Молодцы паровозы!Надо и дома их надрать!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 16 февраля 2018, 01:29

      ЛОКО !!! Железные дровосеки! - наши паровозы и трамваи ВИТЯЗЬ - лучшие в ЕВРОПЕ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 16 февраля 2018, 00:09

      Хорошо , хоть паровоз выиграл .......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 16 февраля 2018, 00:05

      Вот это характер, вот это игра, вот это камбек!!! Горд, что нашу страну сегодня так достойно представил Локомотив!!!!

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 16 февраля 2018, 00:04

      хоть кто то радует красавцы!!! так держать!

      2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 15 февраля 2018, 23:54

      Очень рад за Локомотив,желаю домашний матч успешно и главное аккуратно,без расслабона на сегодняшний результат, отыграть!

      2
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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 15 февраля 2018, 23:53

      Только ЛОКО!!! Только ПОБЕДА!!!!

      -1
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