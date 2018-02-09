Горецке не нравится шум вокруг его перехода в «Баварию»

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка с особым настроем готовится к предстоящей встрече с «Баварией» в выездном матче 22-го тура чемпионата Германии. Напомним, что со следующего сезона он будет защищать цвета мюнхенцев.

«Мне пришлось серьезно подумать, прежде чем принять решение о своем будущем. Хотел быть на все сто процентов уверенным в правильности этого шага.

Считаю, что вокруг моего перехода в «Баварию» подняли слишком большой шум. Играть с этой командой всегда означает нечто особенное. Естественно, моя ситуация также особенная», – заявил Горецка.

Матч 22-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Шальке-04» состоится в субботу, 10 февраля, в 20:30 по московскому времени.