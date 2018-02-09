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    Горецке не нравится шум вокруг его перехода в «Баварию»

    Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка с особым настроем готовится к предстоящей встрече с «Баварией» в выездном матче 22-го тура чемпионата Германии. Напомним, что со следующего сезона он будет защищать цвета мюнхенцев.

    «Мне пришлось серьезно подумать, прежде чем принять решение о своем будущем. Хотел быть на все сто процентов уверенным в правильности этого шага.

    Считаю, что вокруг моего перехода в «Баварию» подняли слишком большой шум. Играть с этой командой всегда означает нечто особенное. Естественно, моя ситуация также особенная», – заявил Горецка.

    Матч 22-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Шальке-04» состоится в субботу, 10 февраля, в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    09.02.2018 09:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +226

      Parker8 10 февраля 2018, 22:29

      Сборная Германии такими темпами превратиться в местечковую помойку, по типу сб.России.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 февраля 2018, 10:57

      ну ведь знал на что идет, фанаты так просто не оставят в покое и к такому повышенному вниманию придется привыкнуть)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 9 февраля 2018, 10:15

      Завтра посмотрим какой счет будет ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 февраля 2018, 09:25

      Парень не плохой и игрок перспективной!
      А недостаток тишины, можно компенсировать посиделками в забытой всеми пыльной библиотеке!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 9 февраля 2018, 09:22

      Этим заявлением сам на себя и обращает внимание, поднимает шумиху...

      1
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