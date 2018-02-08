Радослав Ковач будет болеть за Россию на ЧМ-2018

Бывший футболист «Спартака», а ныне – ассистент главного тренера «Спарты» Радослав Ковач рассказал, что на предстоящем ЧМ-2018 будет болеть за сборную России, так как национальной команды Чехии на турнире не будет.

«Конечно, на чемпионате мира буду болеть за Россию. Чехии же нет. Хотел выбраться с друзьями на чемпионат мира, но у нас будет только три недельки выходных. Тяжело.

В Москве не был уже семь лет. Тяжело. Нет времени. Стадион новый не видел, ничего не видел. Но, надеюсь, возможность еще появится. Всем здоровья и удачи!» – сказал Ковач.

Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией.