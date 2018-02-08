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    Радослав Ковач будет болеть за Россию на ЧМ-2018

    Бывший футболист «Спартака», а ныне – ассистент главного тренера «Спарты» Радослав Ковач рассказал, что на предстоящем ЧМ-2018 будет болеть за сборную России, так как национальной команды Чехии на турнире не будет.

    «Конечно, на чемпионате мира буду болеть за Россию. Чехии же нет. Хотел выбраться с друзьями на чемпионат мира, но у нас будет только три недельки выходных. Тяжело.

    В Москве не был уже семь лет. Тяжело. Нет времени. Стадион новый не видел, ничего не видел. Но, надеюсь, возможность еще появится. Всем здоровья и удачи!» – сказал Ковач.

    Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2018 06:06
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 11:20

      Добрый знак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 8 февраля 2018, 10:25

      а Немецким журналистам небось говорит, что за германию... Шведским, что за шведов и тп....

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