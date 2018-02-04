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    Бывший игрок сборной Португалии Паулета: «Россия может добиться хорошего результата на ЧМ-2018»

    Бывший нападающий сборной Португалии Педру Паулета рассказал о шансах российской команды на чемпионате мира-2018.

    Напомним, что Россия на групповой стадии ЧМ-2018 сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    «Считаю, что российская сборная может добиться хорошего результата на предстоящем чемпионате мира, так как команда играет дома.

    Тем более, в составе вашей сборной выступают несколько по-настоящему талантливых футболистов, поэтому российская команда – опасный соперник», – заявил Паулета.

    Источник: ТАСС

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    04.02.2018 11:15
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 февраля 2018, 18:22

      ну это стандартный ответ плохо не скажешь а никак будет невежливо поэтому приходиться говорить хорошее)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 4 февраля 2018, 16:10

      Спроси его сейчас, кто эти "несколько по-настоящему талантливых футболистов"... И я думаю наступит долгая мучительная пауза...

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 февраля 2018, 14:12

      Помню прошлый раз на ничейку с Англией поставил ( здесь на bombardirе, ЧЕ 2016),
      так коэффициент был 11*1000, вот тогда Вася Березутцкий выручил.
      Вот так мы верим в сборную, что коэф 11 это только на ничью..!!

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 4 февраля 2018, 13:54

      Слабые аргуметы-ХОЗЯЕВА и НЕСКОЛЬКО ТАЛАНТЛИВЫХ игроков. И если первое -безоговорочно , то второе-больше лесть

      1
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      Рейтинг: +180

      лёха м 4 февраля 2018, 13:05

      выход из группы уже успех

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 13:05

      К модераторам.Почему у меня удалили имя футболиста?

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 13:02

      Возможно ***** видит глубже этот вопрос,чем мы на самом деле.

      2
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 4 февраля 2018, 12:48

      Перечислите этих талантливых невидимок

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 февраля 2018, 12:11

      талантливых че то особо не наблюдается. но вот нам бы хотя бы одного такого забивного как паулета..

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > mihail200606 4 февраля 2018, 12:30

      Другими словами ,пусть Португезы выращивают для рос.сборной забивак.
      а мы их натурализуем)))

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 4 февраля 2018, 11:53

      Что то больно часто ,,бомбардир,,
      стал изыскивать ,как полезные ископаемые,мнение импортных игроков ....
      Это что - допинг такой для российской сборной?
      Типа ,у вас все зае......и не страдайте.....все ужо у вас в кармане ....лично вот так представляется.

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