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  • Бывший игрок сборной Португалии Паулета: «Россия может добиться хорошего результата на ЧМ-2018»

Бывший игрок сборной Португалии Паулета: «Россия может добиться хорошего результата на ЧМ-2018»

4 февраля 2018, 11:15
19

Бывший нападающий сборной Португалии Педру Паулета рассказал о шансах российской команды на чемпионате мира-2018.

Напомним, что Россия на групповой стадии ЧМ-2018 сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

«Считаю, что российская сборная может добиться хорошего результата на предстоящем чемпионате мира, так как команда играет дома.

Тем более, в составе вашей сборной выступают несколько по-настоящему талантливых футболистов, поэтому российская команда – опасный соперник», – заявил Паулета.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Паулета Педру
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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insider_retro
1517732342
Вежливая фраза и не более. В нашу сборную верим только мы, хотя сейчас костерим и тренера, и игроков и результаты!))
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mamba9090909
1517733336
Насчёт талантливых - это он о ком?
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lekseij2007
1517733402
Хороший результат - выход из группы. Это max!!!
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Axe111
1517737723
Перечислите этих талантливых невидимок
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zigbert
1517738545
Возможно ***** видит глубже этот вопрос,чем мы на самом деле.
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zigbert
1517738716
К модераторам.Почему у меня удалили имя футболиста?
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нейтральныйкакникто
1517741652
Слабые аргуметы-ХОЗЯЕВА и НЕСКОЛЬКО ТАЛАНТЛИВЫХ игроков. И если первое -безоговорочно , то второе-больше лесть
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афоня72
1517742720
Помню прошлый раз на ничейку с Англией поставил ( здесь на bombardirе, ЧЕ 2016), так коэффициент был 11*1000, вот тогда Вася Березутцкий выручил. Вот так мы верим в сборную, что коэф 11 это только на ничью..!!
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BarStep
1517749823
Спроси его сейчас, кто эти "несколько по-настоящему талантливых футболистов"... И я думаю наступит долгая мучительная пауза...
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OfaZavr
1517757728
ну это стандартный ответ плохо не скажешь а никак будет невежливо поэтому приходиться говорить хорошее)
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