Бывший игрок сборной Португалии Паулета: «Россия может добиться хорошего результата на ЧМ-2018»

Бывший нападающий сборной Португалии Педру Паулета рассказал о шансах российской команды на чемпионате мира-2018.

Напомним, что Россия на групповой стадии ЧМ-2018 сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

«Считаю, что российская сборная может добиться хорошего результата на предстоящем чемпионате мира, так как команда играет дома.

Тем более, в составе вашей сборной выступают несколько по-настоящему талантливых футболистов, поэтому российская команда – опасный соперник», – заявил Паулета.