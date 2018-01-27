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  • Инстаграм «Амкара»: «Шоколадок у нас нет, но есть кое-что другое»

Инстаграм «Амкара»: «Шоколадок у нас нет, но есть кое-что другое»

27 января 2018, 01:30
4

Пресс-служба «Амкара» опубликовала в официальном инстаграме клуба «историю» с участием полузащитников Брайана Идову и Саида Эзатолахи.

В ролике россиянин нигерийского происхождения бежит в направлении иранца с расставленными руками, после чего падает перед ним на колени.

Видео сопровождается надписью «Шоколадок у нас нет, но есть кое-что другое» и призывом передвинуть видео вверх.

Напомним, 13 января защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал в твиттере видео с тренировки, на котором назвал Луиса Адриано, Фернандо и Педро Рошу «шоколадками, тающими на солнце».

Инцидент приобрел широкую огласку в русскоязычных и иностранных СМИ – среди прочего как проявление расизма. Согласно одной из версий, «Спартак» удалил публикацию после звонка из Кремля.

24-летний Джикия посетил заседание комитета РФС по этике, по результатам которого получил замечание. Глава пресс-службы столичного клуба Роман Трахтенберг был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Идову Брайан Джикия Георгий Эзатолахи Саид
Комментарии (4)
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x-x-x-x-x
1517006453
опять себе проблемы сделают
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Kulimen
1517037377
Мда...слов нет.
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OfaZavr
1517039853
ну вот сами провоцируют чтобы эту тему никак в покое не оставили.
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mialkov
1517044170
Ни юмора, ни мысли...
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