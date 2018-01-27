Инстаграм «Амкара»: «Шоколадок у нас нет, но есть кое-что другое»

Ни юмора, ни мысли...
Пресс-служба «Амкара» опубликовала в официальном инстаграме клуба «историю» с участием полузащитников Брайана Идову и Саида Эзатолахи.
В ролике россиянин нигерийского происхождения бежит в направлении иранца с расставленными руками, после чего падает перед ним на колени.
Видео сопровождается надписью «Шоколадок у нас нет, но есть кое-что другое» и призывом передвинуть видео вверх.
Напомним, 13 января защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал в твиттере видео с тренировки, на котором назвал Луиса Адриано, Фернандо и Педро Рошу «шоколадками, тающими на солнце».
Инцидент приобрел широкую огласку в русскоязычных и иностранных СМИ – среди прочего как проявление расизма. Согласно одной из версий, «Спартак» удалил публикацию после звонка из Кремля.
24-летний Джикия посетил заседание комитета РФС по этике, по результатам которого получил замечание. Глава пресс-службы столичного клуба Роман Трахтенберг был оштрафован на 20 тысяч рублей.
«Амкар» упомянул шоколадки в записи в Инстаграме pic.twitter.com/GhsFJz85bt— СЭ Футбол (@football_se) 26 января 2018 г.