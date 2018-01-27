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    Инстаграм «Амкара»: «Шоколадок у нас нет, но есть кое-что другое»

    Пресс-служба «Амкара» опубликовала в официальном инстаграме клуба «историю» с участием полузащитников Брайана Идову и Саида Эзатолахи.

    В ролике россиянин нигерийского происхождения бежит в направлении иранца с расставленными руками, после чего падает перед ним на колени.

    Видео сопровождается надписью «Шоколадок у нас нет, но есть кое-что другое» и призывом передвинуть видео вверх.

    Напомним, 13 января защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал в твиттере видео с тренировки, на котором назвал Луиса Адриано, Фернандо и Педро Рошу «шоколадками, тающими на солнце».

    Инцидент приобрел широкую огласку в русскоязычных и иностранных СМИ – среди прочего как проявление расизма. Согласно одной из версий, «Спартак» удалил публикацию после звонка из Кремля.

    24-летний Джикия посетил заседание комитета РФС по этике, по результатам которого получил замечание. Глава пресс-службы столичного клуба Роман Трахтенберг был оштрафован на 20 тысяч рублей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2018 01:30
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 27 января 2018, 12:09

      Ни юмора, ни мысли...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 января 2018, 10:57

      ну вот сами провоцируют чтобы эту тему никак в покое не оставили.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 января 2018, 10:16

      Мда...слов нет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 27 января 2018, 01:40

      опять себе проблемы сделают

      8
      Ответить
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