Инстаграм «Амкара»: «Шоколадок у нас нет, но есть кое-что другое»

Пресс-служба «Амкара» опубликовала в официальном инстаграме клуба «историю» с участием полузащитников Брайана Идову и Саида Эзатолахи.

В ролике россиянин нигерийского происхождения бежит в направлении иранца с расставленными руками, после чего падает перед ним на колени.

Видео сопровождается надписью «Шоколадок у нас нет, но есть кое-что другое» и призывом передвинуть видео вверх.

Напомним, 13 января защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал в твиттере видео с тренировки, на котором назвал Луиса Адриано, Фернандо и Педро Рошу «шоколадками, тающими на солнце».

Инцидент приобрел широкую огласку в русскоязычных и иностранных СМИ – среди прочего как проявление расизма. Согласно одной из версий, «Спартак» удалил публикацию после звонка из Кремля.

24-летний Джикия посетил заседание комитета РФС по этике, по результатам которого получил замечание. Глава пресс-службы столичного клуба Роман Трахтенберг был оштрафован на 20 тысяч рублей.