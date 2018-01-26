Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Румменигге: «Перехватили Горецку у «Барселоны»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что его клуб перехватил полузащитника «Шальке-04» Леона Горецку у «Барселоны».

    «Если бы мы не подписали Горецку, он бы, скорее всего, перешел бы позже в «Барселону». Для всего немецкого футбола это стало бы потерей.

    Леон чрезвычайно талантлив, ему всего лишь 22 года, а он уже игрок сборной с огромным потенциалом. Было бы абсолютно неправильно, если бы мы не пытались его заполучить», – сказал Румменигге.

    Напомним, контракт стороны подписали в январе, но присоединится Горецка к «Баварии» только будущим летом.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2018 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 27 января 2018, 16:27

      В Барсе мне кажется своих Горецку.. хватает!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 января 2018, 11:38

      нахрена барсе горецка?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +232

      Sterh > dinar7777dinar 26 января 2018, 12:05

      Ну это так понтится Бавария. Барса если и рассматривала Горецку, то только в случае неудачи с Коутиньо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Sterh 26 января 2018, 12:41

      вот именно ! а баварии надо бы постыдится забирать игроков с других команд в бундеслиге ! совсем нет конкуренции в бундеслиге. поплатится бавария в лч за это.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > dinar7777dinar 27 января 2018, 02:43

      Немцы сейчас превосходят всё-таки всех в мире даже французов и бельгийцов по таланту и классу молодых игроков. А брать новое поколение, выделяя только "Рур" из них в лицах Макса Майера, Сане и того же Горецка, - понятно что все хотят урвать хотя бы одного вундеркинда. По сути везде он был бы полезен. Вопрос - заиграет ли на том уровне стабильно..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      Lemon1 > Rivaldo88 27 января 2018, 17:13

      скорее у французов много таланта сейчас!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11