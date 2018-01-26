Румменигге: «Перехватили Горецку у «Барселоны»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что его клуб перехватил полузащитника «Шальке-04» Леона Горецку у «Барселоны».

«Если бы мы не подписали Горецку, он бы, скорее всего, перешел бы позже в «Барселону». Для всего немецкого футбола это стало бы потерей.

Леон чрезвычайно талантлив, ему всего лишь 22 года, а он уже игрок сборной с огромным потенциалом. Было бы абсолютно неправильно, если бы мы не пытались его заполучить», – сказал Румменигге.

Напомним, контракт стороны подписали в январе, но присоединится Горецка к «Баварии» только будущим летом.