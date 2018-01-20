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    Бундеслига. «Байер» разгромил «Хоффенхайм», «Лейпциг» проиграл «Фрайбургу» и другие результаты

    Завершились некоторые матчи 22 тура немецкой Бундеслиги. «Байер» в гостях сумел разгромить «Хоффенхайм». Единственный мяч за хозяев в концовке провел венгерский нападающий Адам Салаи.

    В другой встрече участник группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» уступил «Фрайбургу». Тем не менее, «быки» идут в зоне Лиги чемпионов.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

    Боруссия М – Аугсбург – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гинтер, 10; 2:0 – Азар, 90.

    Вольфсбург – Айнтрахт – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Халлер, 19; 0:2 – Чендлер, 22; 1:2 – Арнольд, 66; 1:3 – Йович, 85.

    Удаления: Димата, 67 (вторая ж.к.) – нет.

    Майнц – Штутгарт – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бадштубер, 19; 1:1 – Муто, 45+2; 2:1 – Муто, 54; 3:1 – Хольтманн, 64; 3:2 – Гинчек, 90+1.

    Фрайбург – Лейпциг – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вернер, 66; 1:1 – Хаберер, 72; 2:1 – Кох, 76.

    Хоффенхайм – Байер – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бэйли, 43; 0:2 – Баумгартлингер, 51; 0:3 – Аларио, 70; 1:3 – Салаи, 86; 1:4 – Аларио, 90+3.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2018 19:30
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