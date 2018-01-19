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    В «Челси» следят за нападающим «Ромы» Джеко

    Скауты «Челси» текущей зимой рассматривают вариант усиления атакующей линии своей команды, сообщает Mediaset Premium. Это может произойти за счет приобретения нападающего «Ромы» Эдина Джеко.

    31-летний боснийский футболист уже выступал ранее в английской Премьер-лиге, дважды став чемпионом в составе «Манчестер Сити». Известно, что в его услугах также заинтересован «Милан».

    Ранее сообщалось, что «Челси» также пристально рассматривает кандидатуры Кристиана Бентеке («Кристал Пэлас»), Фернандо Льоренте («Тоттенхэм»), Энди Кэрролла («Вест Хэм») и Питера Крауча («Сток Сити»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2018 06:54
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