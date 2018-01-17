Президент «Баварии»: «Есть хорошие шансы на то, что Горецка будет играть в Мюнхене»

В «Баварии» положительно оценивают шансы на переход полузащитника «Шальке-04» Леона Горецки в мюнхенскую команду.

«На данный момент вопрос перехода Горецки в «Баварию» пока не решен. У нас нет подписанного контракта с игроком.

Но могу сказать, что есть хорошие шансы на то, что Горецка будет играть в «Баварии». Этот переход был бы полезен для него», – считает президент «Баварии» Ули Хенесса.

Напомним, что у Горецки есть контракт с «Шальке-04», который заканчивается в середине 2018 года. Гельзенкирхенцы рассчитывают сохранить игрока в своем составе, сделав ему предложение о росте зарплаты до 12 миллионов евро в год, что является клубным рекордом.