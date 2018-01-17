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  • Президент «Баварии»: «Есть хорошие шансы на то, что Горецка будет играть в Мюнхене»

Президент «Баварии»: «Есть хорошие шансы на то, что Горецка будет играть в Мюнхене»

17 января 2018, 10:30
4

В «Баварии» положительно оценивают шансы на переход полузащитника «Шальке-04» Леона Горецки в мюнхенскую команду.

«На данный момент вопрос перехода Горецки в «Баварию» пока не решен. У нас нет подписанного контракта с игроком.

Но могу сказать, что есть хорошие шансы на то, что Горецка будет играть в «Баварии». Этот переход был бы полезен для него», – считает президент «Баварии» Ули Хенесса.

Напомним, что у Горецки есть контракт с «Шальке-04», который заканчивается в середине 2018 года. Гельзенкирхенцы рассчитывают сохранить игрока в своем составе, сделав ему предложение о росте зарплаты до 12 миллионов евро в год, что является клубным рекордом.

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Бавария Шальке-04 Горецка Леон
Комментарии (4)
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zatonn
1516174927
Ну если Ули Хёнесс так сказал, значит увидим Леона летом в форме Баварии.
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insider_retro
1516176976
Выбор за игроком и его агентом!.. Солидность с баварцами, преданность и деньги с Гильзенкирхеном?!... Или в завершении контракт и после ЧМ окунуться в омут неизведанного - самый невероятный исход... Всё решится раньше... Но чаще молодые немцы остаются в фатерлянде и стремятся в Баварию....))
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Garrincha58
1516177845
да везде одинакоко что в Германии что в Италии или в Испании всех лучших забирают клубы богатые вот и поэтому все и постоянно ничего не меняется выигрывают свои чемпионаты одни и те же клубы в последнее время следить за этим всем становится скучно и не интересно
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DOCTOR PENALTY
1516179526
Уважаемый БОМБАРДИР! Текст написан С БУДУНА.
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