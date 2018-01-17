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    Президент «Баварии»: «Есть хорошие шансы на то, что Горецка будет играть в Мюнхене»

    В «Баварии» положительно оценивают шансы на переход полузащитника «Шальке-04» Леона Горецки в мюнхенскую команду.

    «На данный момент вопрос перехода Горецки в «Баварию» пока не решен. У нас нет подписанного контракта с игроком.

    Но могу сказать, что есть хорошие шансы на то, что Горецка будет играть в «Баварии». Этот переход был бы полезен для него», – считает президент «Баварии» Ули Хенесса.

    Напомним, что у Горецки есть контракт с «Шальке-04», который заканчивается в середине 2018 года. Гельзенкирхенцы рассчитывают сохранить игрока в своем составе, сделав ему предложение о росте зарплаты до 12 миллионов евро в год, что является клубным рекордом.

    Источник: Goal.com

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    17.01.2018 10:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 января 2018, 11:58

      Уважаемый БОМБАРДИР! Текст написан С БУДУНА.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 января 2018, 11:30

      да везде одинакоко что в Германии что в Италии или в Испании всех лучших забирают клубы богатые вот и поэтому все и постоянно ничего не меняется выигрывают свои чемпионаты одни и те же клубы в последнее время следить за этим всем становится скучно и не интересно

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 января 2018, 11:16

      Выбор за игроком и его агентом!.. Солидность с баварцами, преданность и деньги с Гильзенкирхеном?!... Или в завершении контракт и после ЧМ окунуться в омут неизведанного - самый невероятный исход... Всё решится раньше...
      Но чаще молодые немцы остаются в фатерлянде и стремятся в Баварию....))

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 17 января 2018, 10:42

      Ну если Ули Хёнесс так сказал, значит увидим Леона летом в форме Баварии.

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