Кассано: «Сравнивать Дибалу и Месси – это даже не смешно»

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о игроках команды Аргентины Пауло Дибале и Лионеле Месси.

«Дибала – отличный игрок, но ему очень далеко до Месси. В прошлом сезоне Пауло был на волне популярности и его часто сравнивали с Лео. Это даже не смешно. Лео играет на другом уровне.

Выдающиеся игроки Серии А – это Игуаин, Пьянич и Буффон», – сказал 35-летний Кассано.

Дибала в текущем сезоне забил 17 голов и отдал пять результативных передач в 28 матчах всех турниров.

На счету Месси 23 мяча и 11 голевых пасов в 28 играх.