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    Кассано: «Сравнивать Дибалу и Месси – это даже не смешно»

    Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о игроках команды Аргентины Пауло Дибале и Лионеле Месси.

    «Дибала – отличный игрок, но ему очень далеко до Месси. В прошлом сезоне Пауло был на волне популярности и его часто сравнивали с Лео. Это даже не смешно. Лео играет на другом уровне.

    Выдающиеся игроки Серии А – это Игуаин, Пьянич и Буффон», – сказал 35-летний Кассано.

    Дибала в текущем сезоне забил 17 голов и отдал пять результативных передач в 28 матчах всех турниров.

    На счету Месси 23 мяча и 11 голевых пасов в 28 играх.

    Источник: AS

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    16.01.2018 19:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 января 2018, 23:55

      Месси его годы мител на поле эт последние годы не тот

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 20:50

      все верно !!

      1
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