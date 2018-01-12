Неймар рассказал, почему отпраздновал гол с бутсой на голове

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о праздновании гола в матче 1/4 Кубка французской лиги против «Амьена» (2:0). Бразилец положил на голову бутсу и станцевал.

«Кто знаком с Жоао Селсо Мораесом, поймут, почему я решил отпраздновать гол именно так. А те, кто не знаком с ним, поймут все, когда посмотрят его фотографии, нажав на стрелку в правой части фотографии. Всего наилучшего, брат», — написал Неймар в своем инстагрме.