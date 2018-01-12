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    Неймар рассказал, почему отпраздновал гол с бутсой на голове

    Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о праздновании гола в матче 1/4 Кубка французской лиги против «Амьена» (2:0). Бразилец положил на голову бутсу и станцевал.

    «Кто знаком с Жоао Селсо Мораесом, поймут, почему я решил отпраздновать гол именно так. А те, кто не знаком с ним, поймут все, когда посмотрят его фотографии, нажав на стрелку в правой части фотографии. Всего наилучшего, брат», — написал Неймар в своем инстагрме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    12.01.2018 01:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 января 2018, 15:04

      ааа потому что долбодоб !

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