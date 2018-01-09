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    Гаджиев: «У сборной России чуть больше шансов на выход из группы на ЧМ, чем у Саудовской Аравии и Египта»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира.

    «Очень многое будет зависеть от успешности подготовки к чемпионату мира. Для хорошего выступления на турнире у сборной России есть все возможности.

    Многое будет зависеть от первого матча. Нельзя недооценивать соперников. У нас чуть больше шансов на выход из группы, чем у Саудовской Аравии и Египта. Может, завидного превосходства над этими командами у нас нет, но все же. Однозначных аргументов в пользу России нет, но футбол прекрасен тем, что возможно все.

    Черчесов – амбициозный тренер. Будем надеяться, что игроки тоже пропитаются стремлением и желанием порадовать своих соотечественников. Удачное выступление сборной России имеет невероятное значение для всей страны. И для тех, кто любит футбол, и для остальных. Чтобы эта игра развивалась в нашей стране, чтобы ее популярность росла, чтобы мальчишки стремились достигать результатов, нашей национальной команде нужно выступить на ЧМ-2018 достойно. А мы за нее с радостью поболеем», — сказал Гаджиев.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.01.2018 22:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 10 января 2018, 00:04

      Пока шансы у всех равные...

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 9 января 2018, 23:39

      Я уверен на 90%,что Египет нам трёху отгрузит !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 23:00

      Вариант только один: обучить саудитов танцевать ДЭБ

      1
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 23:22

      Всех и сразу и можно даже посадить у нас их в тюрьму)))

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