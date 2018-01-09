Гаджиев: «У сборной России чуть больше шансов на выход из группы на ЧМ, чем у Саудовской Аравии и Египта»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира.

«Очень многое будет зависеть от успешности подготовки к чемпионату мира. Для хорошего выступления на турнире у сборной России есть все возможности.

Многое будет зависеть от первого матча. Нельзя недооценивать соперников. У нас чуть больше шансов на выход из группы, чем у Саудовской Аравии и Египта. Может, завидного превосходства над этими командами у нас нет, но все же. Однозначных аргументов в пользу России нет, но футбол прекрасен тем, что возможно все.

Черчесов – амбициозный тренер. Будем надеяться, что игроки тоже пропитаются стремлением и желанием порадовать своих соотечественников. Удачное выступление сборной России имеет невероятное значение для всей страны. И для тех, кто любит футбол, и для остальных. Чтобы эта игра развивалась в нашей стране, чтобы ее популярность росла, чтобы мальчишки стремились достигать результатов, нашей национальной команде нужно выступить на ЧМ-2018 достойно. А мы за нее с радостью поболеем», — сказал Гаджиев.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.