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    «Интер» хочет обменять Жоау Мариу на Мхитаряна

    Руководство «Интера» рассматривает полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в качестве усиления своей команды в ходе январского трансферного окна, сообщает Corriere dello Sport. Итальянцы готовы пойти на обмен игроками. Со своей стороны они готовы предложить полузащитника Жоау Мариу.

    Известно, что в услугах 24-летнего португальца заинтересован «ПСЖ», но «Интер» больше устроит вариант с Мхитаряном.

    В текущем сезоне футболист сборной Армении сыграл 15 матчей в Премьер-лиге, забил один гол и отдал пять результативных передач. Он не является игроком основного состава из-за конфликта с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2018 11:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 3 января 2018, 11:14

      Жоау Марио в этом сезоне вообще никакой, думаю в интере все будут довольны трансфером

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 3 января 2018, 11:10

      Лично мне кажется что Гена намного лучше и обмен выглядит как то неравноценно...

      2
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