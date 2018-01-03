«Интер» хочет обменять Жоау Мариу на Мхитаряна

Руководство «Интера» рассматривает полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в качестве усиления своей команды в ходе январского трансферного окна, сообщает Corriere dello Sport. Итальянцы готовы пойти на обмен игроками. Со своей стороны они готовы предложить полузащитника Жоау Мариу.

Известно, что в услугах 24-летнего португальца заинтересован «ПСЖ», но «Интер» больше устроит вариант с Мхитаряном.

В текущем сезоне футболист сборной Армении сыграл 15 матчей в Премьер-лиге, забил один гол и отдал пять результативных передач. Он не является игроком основного состава из-за конфликта с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью.