Симоне Индзаги: «Лацио» нужен был выход в полуфинал Кубка Италии»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги остался доволен результатом четвертьфинального матча Кубка Италии против «Фиорентины», хотя во втором тайме этой встрече римляне испытали заметное давление со стороны соперника.

«Я доволен этим результатом. У нас получилось здорово сыграть в первой половине матча. Жаль, что мы не смогли уйти на перерыв с большим преимуществом.

Во втором тайме «Фиорентина» внесла коррективы в свою игру. Это привело к тому, что мы отошли глубже к своим воротам.

В целом, этот сезон складывается для нас не так просто, но мы счастливы. Команде нужен был этот полуфинал, это очень важно для нас.

Мы настроены на продолжение борьбы и в Серии А, и в Кубке Италии, и в Лиге Европы», – сказал Индзаги.

Матч 1/4 финала Кубка Италии «Лацио» – «Фирентина» завершился со счетом 1:0.