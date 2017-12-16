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    • Суперкомпьютер предсказал выход «Реала», «Шахтера», «Барселоны» и «Тоттенхэма» в четвертьфинал Лиги чемпионов

    Суперкомпьютер предсказал выход «Реала», «Шахтера», «Барселоны» и «Тоттенхэма» в четвертьфинал Лиги чемпионов

    Суперкомпьютер рассчитал результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Sportbible.

    Электронная интеллект предсказал выход в четвертьфинал турнира «Реала», «Барселоны», «Тоттенхэма», «Шахтера», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Ливерпуля».

    «Ювентус» – «Тоттенхэм» – 2:2 (первый матч – 2:1; второй – 0:1)

    «Базель» – «Манчестер Сити» – 1:5 (1:2; 0:3)

    «Порту» – «Ливерпуль» – 2:4 (1:2; 1:2)

    «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2 (0:1; 1:1)

    «Реал» – «ПСЖ» – 4:3 (2:1; 2:2)

    «Рома» – «Шахтер» – 1:3 (0:1; 1:2)

    «Челси» – «Барселона» – 3:3 (2:1; 1:2; победа «Барселоны» по пенальти)

    «Бавария» – «Бешикташ» – 4:1 (3:0; 1:1)

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2017 16:29
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    Комментарии (36)
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    qawzsexdr
    1513440284
    Челси дальше пройдет
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    anri1703
    1513440523
    походу создали в фифе и сделали симуляцию ))
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    Shpion23
    1513440862
    Если бы сейчас шёл февраль и мы бы знали, что действительно эти команды прошли дальше, то тогда можно сказать что ПРЕДСКАЗАЛ. А так он только СПРОГНОЗИРОВАЛ.
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    ibragim_ibragimov_99
    1513441316
    Ванга уже не та
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    Munez89
    1513442428
    Я на денди проиграл Японии, помните этот футбол))?!! Обидно, но да ладно, супер Марио теперь прохожу
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    Psih86
    1513445435
    Да уж,может случиться все что угодно...я эти результаты сохраню посмотрим что может этот комп.;)))
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    Полная Канистра
    1513447967
    машина считает а люди играют РИСКИ И ФАКТОР У МАШИНЫ ОТСУСТВУЕТ
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    DENIS20161993
    1513471315
    Вот и проверим потом кто в итоге вышел в следующий раунд и была ли права эта машина! А так если сказать по моему мнению соглашусь с вариантом выхода в 1/4 финала таких команд как "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Бавария" Под вопросом команды "Барселона" ("Челси" может навязать борьбу) ,"Ювентус" ("Тоттенхэм" далеко не слабая команда) "Манчестер Юнайтед" "Шахтер" и "Реал" (ну тут 50 на 50 я оцениваю шансы этих команд на выход в следующий раунд)
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    Spair0
    1525750992
    Суперкомпьютер всего лишь железяка, очередное доказательство
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    ologreds
    1694991721
    numo529369
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