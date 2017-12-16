Суперкомпьютер предсказал выход «Реала», «Шахтера», «Барселоны» и «Тоттенхэма» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Суперкомпьютер рассчитал результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Sportbible.
Электронная интеллект предсказал выход в четвертьфинал турнира «Реала», «Барселоны», «Тоттенхэма», «Шахтера», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Ливерпуля».
«Ювентус» – «Тоттенхэм» – 2:2 (первый матч – 2:1; второй – 0:1)
«Базель» – «Манчестер Сити» – 1:5 (1:2; 0:3)
«Порту» – «Ливерпуль» – 2:4 (1:2; 1:2)
«Севилья» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2 (0:1; 1:1)
«Реал» – «ПСЖ» – 4:3 (2:1; 2:2)
«Рома» – «Шахтер» – 1:3 (0:1; 1:2)
«Челси» – «Барселона» – 3:3 (2:1; 1:2; победа «Барселоны» по пенальти)
«Бавария» – «Бешикташ» – 4:1 (3:0; 1:1)