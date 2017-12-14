Ловчев: «Смолов лучше адаптировался в нынешней сборной, чем Кокорин»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов набрал состав команды из тех игроков, которые точно будут полезны. Он также отметил, что человеческие качества не позволят выступать полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову в составе национальной команды.

«Когда Черчесова только назначили, я ему как-то позвонил. Он говорит: «Мы тут круг кандидатов определяем. Ты во время позвонил, место левого защитника за тобой». В списке Черчесова оказались все, кто может помочь сборной, он точно никого не упустил.

Нужен ли Денисов? Если абстрагироваться от его отношений с Черчесовым, как игрок он сборной нужен, но как человек – вряд ли. Березуцкий? Нет, ушел – значит, ушел.

Часто мне задают вопрос: могут ли Смолов и Кокорин играть вместе в основе сборной? Сейчас мало кто играет в два нападающих. Черчесов все чаше применяет схему с тремя центральными защитниками. При таком построении крайние форварды не нужны. Наши крайние защитники играют по всей бровке. Кокорина выпускать в оттяжке нет смысла – только на острие.

Думаю, Смолов лучше адаптировался в нынешней сборной. Вспомните матч с Испанией, видно было, что Смолов открывается правильно именно для этих партнеров. Они его понимают, отдают во время и в то место, куда нужно», – рассказал Ловчев.

Напомним, что соперниками сборной России по группе А на чемпионате мира-2018 стали сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.