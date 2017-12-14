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    • Ловчев: «Смолов лучше адаптировался в нынешней сборной, чем Кокорин»

    Ловчев: «Смолов лучше адаптировался в нынешней сборной, чем Кокорин»

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов набрал состав команды из тех игроков, которые точно будут полезны. Он также отметил, что человеческие качества не позволят выступать полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову в составе национальной команды.

    «Когда Черчесова только назначили, я ему как-то позвонил. Он говорит: «Мы тут круг кандидатов определяем. Ты во время позвонил, место левого защитника за тобой». В списке Черчесова оказались все, кто может помочь сборной, он точно никого не упустил.

    Нужен ли Денисов? Если абстрагироваться от его отношений с Черчесовым, как игрок он сборной нужен, но как человек – вряд ли. Березуцкий? Нет, ушел – значит, ушел.

    Часто мне задают вопрос: могут ли Смолов и Кокорин играть вместе в основе сборной? Сейчас мало кто играет в два нападающих. Черчесов все чаше применяет схему с тремя центральными защитниками. При таком построении крайние форварды не нужны. Наши крайние защитники играют по всей бровке. Кокорина выпускать в оттяжке нет смысла – только на острие.

    Думаю, Смолов лучше адаптировался в нынешней сборной. Вспомните матч с Испанией, видно было, что Смолов открывается правильно именно для этих партнеров. Они его понимают, отдают во время и в то место, куда нужно», – рассказал Ловчев.

    Напомним, что соперниками сборной России по группе А на чемпионате мира-2018 стали сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.12.2017 09:09
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Отчаянный Пердун
    1513233246
    Ну ничего нового не сказал!
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    Garrincha58
    1513234735
    Кокорин после Монако когда выпал из сборной задумался все таки домашний ЧМ стоит попасть постарался вроде опять его пригласили и снова стал дурака валять а после чемпионата его вообще все забудут как Дзюбу
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    Александр ЗА
    1513239310
    Да
    Ответить
    polt
    1513246673
    Смолов на данный момент стабильнее, Кокорин потерялся в Зените, как и весь Зенит.
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    Бугимен
    1513249415
    Федя молодец с мозгами,а у Кокорина еще детство играет, да еще и палец сосет.
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    ologreds
    1694991737
    numo529129
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