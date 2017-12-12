Мозес в 27-й день рождения проведет 200-й матч в АПЛ

В 23:00 по московскому времени «Челси» сыграет на выезде против «Хаддерсфилда» в матче 17-го тура чемпионата Англии.

Для полузащитника синих Виктора Мозеса встреча станет 200-й в рамках Премьер-лиги. Сегодня игроку сборной Нигерии также исполнилось 27 лет.

Мозес является воспитанником «Кристал Пэлас» и выступал за главную команду с 2007 по 2010 год, после чего перешел в «Уиган». Трансфер в «Челси» состоялся в 2012 году. В статусе игрока «пенсионеров» он был арендован «Ливерпулем», «Сток Сити» и «Вест Хэмом».

В текущем сезоне хавбек принял участие в 12-ти матчах всех турниров, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.