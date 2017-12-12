Пейчинович пообещал доставить неприятности Балотелли

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович пообещал доставить неприятности нападающему «Ниццы» Марио Балотелли в матчах 1/16 финала Лиги Европы. По его словам, в этом сезоне «железнодорожники» хорошо действуют в обороне, могут справиться с любым форвардом.

— Состоялась жеребьевка Лиги Европы, и к «Локомотиву» в группу попала «Ницца», за которую вы ранее выступали. Что можете сказать об этой команде?

— На такой стадии c любым соперником придется тяжело. Знаю ребят, которые играют за «Ниццу», смотрю иногда их игры. Там есть классные футболисты, но сейчас они занимают восьмое место в чемпионате. У них в самом разгаре будет сезон, поэтому нам нужно будет хорошо подготовиться.

— За «Ниццу» играет Марио Балотелли.

— Посмотрим. Как я уже сказал, мы в этом сезоне хорошо действуем в обороне. Любому нападающему против нас будет тяжело.

— Борьба в Лиге Европы скажется на выступлениях в чемпионате России:

— Мы будем готовиться к двум турнирам, хотя проще сфокусироваться на одном. Мы очень хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы.