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    Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

    Стало известно точное расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые встречи состоятся 13-14 февраля и 20-21 февраля, ответные поединки пройдут 6-7 и 13-14 марта.

    Первые матчи

    13 февраля

    «Ювентус» (Италия) – «Тоттенхэм» (Англия)

    «Базель» (Швейцария) – «Манчестер Сити» (Англия)

    14 февраля

    «Порту» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия)

    «Реал» (Испания) – «ПСЖ» (Франция)

    20 февраля

    «Челси» (Англия) – «Барселона» (Испания)

    «Бавария» (Германия) – «Бешикташ» (Турция)

    21 февраля

    «Севилья» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

    «Шахтер» (Украина) – «Рома» (Италия)

    Ответные матчи

    6 марта

    «Ливерпуль» – «Порту»

    «ПСЖ» – «Реал»

    7 марта

    «Тоттенхэм» – «Ювентус»

    «Манчестер Сити» – «Базель»

    13 марта

    «Манчестер Юнайтед» – «Севилья»

    «Рома» – «Шахтер»

    14 марта

    «Барселона» – «Челси»

    «Бешикташ» – «Бавария»

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2017 15:48
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    Комментарии (18)
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    Татарин за ЦСКА
    1512997653
    Дальше пройдут Тоттенхэм,Манчестер Сити,Ливерпуль,Барселона,Бавария,Севилья,Шахтёр!!! А вот Реал или ПСЖ тут очень интересно будет.50 на 50
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    Sedoi_Goblin
    1512998098
    Надеюсь,Базель не сдал проездной до Манчестера)))
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    Koshkin@myshkyn
    1512998662
    Челси-Барселона), Тоттенхэм» – Ювентус, РЕАЛ ПСЖ эт ваще жесть)))) даже прогнозы хер дашь) Реалу вылететь на 1/8 скучно будет, но и ПСЖ с таким составом вылететь)))
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    rostik-100
    1512999224
    Как-то разводят по идиотски, что это такое ПСЖ-Реал и Шахтер-Рома. Должно быть ПСЖ-Шахтер, Реал-Рома. А в ЛЕ нам проходить реально всем дальше, вообще пусть сведут Наполи-Арсенал и мы возьмем ЛЕ.
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    xxJack
    1513013081
    Ювентус,Мансити,Ливерпуль,Реал,Барса,Бавария,Юнайтед,Рома
    Ответить
    vick-north-west
    1513057937
    5 английских клубов в четвертьфинале - и рассеять уже не удастся.
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    Avatar 2
    1513064938
    Ювентусу не удобное расписание
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    DeMoN-MUFC
    1513067166
    Будем ждать с нетерпением)
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    Sergej-74
    1513439798
    англичане нынче рулят
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    ologreds
    1694991753
    numo528858
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