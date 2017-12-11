Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Стало известно точное расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые встречи состоятся 13-14 февраля и 20-21 февраля, ответные поединки пройдут 6-7 и 13-14 марта.
Первые матчи
13 февраля
«Ювентус» (Италия) – «Тоттенхэм» (Англия)
«Базель» (Швейцария) – «Манчестер Сити» (Англия)
14 февраля
«Порту» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия)
«Реал» (Испания) – «ПСЖ» (Франция)
20 февраля
«Челси» (Англия) – «Барселона» (Испания)
«Бавария» (Германия) – «Бешикташ» (Турция)
21 февраля
«Севилья» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Шахтер» (Украина) – «Рома» (Италия)
Ответные матчи
6 марта
«Ливерпуль» – «Порту»
«ПСЖ» – «Реал»
7 марта
«Тоттенхэм» – «Ювентус»
«Манчестер Сити» – «Базель»
13 марта
«Манчестер Юнайтед» – «Севилья»
«Рома» – «Шахтер»
14 марта
«Барселона» – «Челси»
«Бешикташ» – «Бавария»