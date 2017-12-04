Гончаренко: «Мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил путь, по которому он идет. За этим интересно наблюдать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Халл Сити».

– Вы работали с Леонидом Слуцким в ЦСКА. Ваше мнение о его отставке из «Халла»?

– Любой тренер должен быть готов к увольнению. Команда может стать чемпионом – и могут уволить. Команда может расти – но тебя могут уволить. А за плохой результат – уж тем более.

Мне бы хотелось, чтобы Леонид Викторович продолжил путь, по которому он идет, и нам интересно за этим наблюдать.

– На ваш взгляд сильно ли изменился ЦСКА при вас по сравнению с ЦСКА Слуцкого (2009-2016)?

– Это ваше поле деятельности. Вы можете бесконечно писать и анализировать. А свою оценку я оставлю для команды.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Слуцкий может возглавить «Краснодар».

Мнением об отставке россиянина поделился главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.