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    • Гончаренко: «Мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил путь, по которому он идет. За этим интересно наблюдать»

    Гончаренко: «Мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил путь, по которому он идет. За этим интересно наблюдать»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Халл Сити».

    – Вы работали с Леонидом Слуцким в ЦСКА. Ваше мнение о его отставке из «Халла»?

    – Любой тренер должен быть готов к увольнению. Команда может стать чемпионом – и могут уволить. Команда может расти – но тебя могут уволить. А за плохой результат – уж тем более.

    Мне бы хотелось, чтобы Леонид Викторович продолжил путь, по которому он идет, и нам интересно за этим наблюдать.

    – На ваш взгляд сильно ли изменился ЦСКА при вас по сравнению с ЦСКА Слуцкого (2009-2016)?

    – Это ваше поле деятельности. Вы можете бесконечно писать и анализировать. А свою оценку я оставлю для команды.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что Слуцкий может возглавить «Краснодар».

    Мнением об отставке россиянина поделился главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2017 23:09
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    Комментарии (8)
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    Obi Wan
    1512419715
    Ну что тут скажешь...
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    zico2205
    1512421979
    Скажу честно- как тренер....Слуцкий выжал из ЦСКА все соки и ушел, оставив команду в плачевном состоянии...Гончаренко удалось вернуть команду в русло, не имея для этого ни одного более-менее забивного нападающего...Англия показала, на что Леонид способен и его карьера на этом вообще то должна была бы закончится....Но у него есть серьезные покровители и они помогут , но теперь в России....Очень не хотелось бы его увидеть в Краснодаре....
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    a-rakhmatov
    1512439076
    Большая заслуга Слуцкого в том, что он привел коней к золотым медалям...Леня хороший тренер и он еще себя покажет...))
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    yorgenbarenz
    1512455596
    Виктор,ты не расслабляйся....Теперь всё может быть,гм.
    Ответить
    momwig_
    1512457705
    Конечно тебе бы хотелось. Теперь пока он не трудоустроится, твоя табуретка будет тоже покачиваться - пусть для этого нет реальных причин, но Россия страна парабоксов, а уж наш футбол................
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    15112007
    1512477221
    Видимо, сам в чемпионшип метит.
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    ologreds
    1694991801
    numo528145
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