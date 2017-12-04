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    Гаттузо: «Я не спал ночью после ничьей с «Беневенто»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о переживаниях из-за ничьей с «Беневенто» (2:2) в 15-м туре чемпионата Италии.

    В дебютном матче итальянца «россонери» пропустили от аутсайдера чемпионата в добавленное время.

    «Я был настолько расстроен, что не спал ночью. Прокручивал эпизоды матча в голове и думал о плохом старте команды. Я очень разочарован и понимаю, что мы провели не лучший матч.

    Однако я увидел команду, способную переживать в сложные моменты, и это поможет нам. Мы способны на большее. У нас многое не получалось, но мне понравился дух команды.

    Я рад, что Калинич и Бонавентура забили. Кесси также провел хороший матч. Команде сейчас нужны все футболисты, даже те, которые не могут играть», – сказал Гаттузо.

    «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.

    Абсолютно худшая команда Европы. Что вы о ней знаете?

    Источник: Football Italia

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    04.12.2017 22:02
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    Комментарии (3)
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    Сержтир
    1512417021
    Не удивительно что Беневенто на последнем месте у них нападающий вратарь.
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    qwerty991
    1512418106
    Зеедорф, Монтелла, Гаттузо были хорошими игроками, но назвать их опытными тренерами язык не поворачивается. Вообще себя не уважают.
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    ologreds
    1694991801
    numo528138
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