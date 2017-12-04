Гаттузо: «Я не спал ночью после ничьей с «Беневенто»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о переживаниях из-за ничьей с «Беневенто» (2:2) в 15-м туре чемпионата Италии.

В дебютном матче итальянца «россонери» пропустили от аутсайдера чемпионата в добавленное время.

«Я был настолько расстроен, что не спал ночью. Прокручивал эпизоды матча в голове и думал о плохом старте команды. Я очень разочарован и понимаю, что мы провели не лучший матч.

Однако я увидел команду, способную переживать в сложные моменты, и это поможет нам. Мы способны на большее. У нас многое не получалось, но мне понравился дух команды.

Я рад, что Калинич и Бонавентура забили. Кесси также провел хороший матч. Команде сейчас нужны все футболисты, даже те, которые не могут играть», – сказал Гаттузо.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.

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