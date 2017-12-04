Абсолютно худшая команда Европы. Что вы о ней знаете? 

Капитан на анаболиках, проклятие ведьм и самая неожиданная развязка этого сезона − «Беневенто» умеет проигрывать не скучно.

Летом 2005 года в Беневенто местную команду должны были официально ликвидировать из-за огромных долгов. Но в последний момент на просьбу о спасении любительского клуба неожиданно отозвался Оресте Вигорито, который расплатился по чужим кредитам. Тогда никто не понимал, зачем малоизвестный бизнесмен вообще берется за это гиблое дело. Ответ на этот вопрос город получит только через 10 лет.

В 2015 году «Беневенто» закрепился в Лега Про и готовился к новому сезону. Абсолютным фаворитом в том сезоне считался «Лечче», который большую часть дистанции лидировал в таблице. Но ближе к концу чемпионата он неожиданно сдал, и на первое место из засады вскочил именно «Беневенто». Команда, которую десять лет назад хотели уничтожить, впервые в истории вышла в Серию В!

Но и на этом «Беневенто» не остановился и через плей-офф ворвался в Серию А. Праздник на улицах города вышел абсолютно невообразимым: в день решающей победы над «Карпи» маленькое пятно на юге Италии сияло так, что его, наверное, заметили бы даже из космоса.

Тогда никто не задумался, что «Беневенто» банально не готов к Серии А: ни по составу, ни по финансам, ни тем более по инфраструктуре.

Анаболики и крем от ран

Оресте Вигорито поначалу отвлекал внимание от проблем амбициозными цитатами: «Мы больше не планируем появляться в Серии В. Я уверен, что нам по силам закрепиться в высшем дивизионе». «Беневенто» будто не понимал, в какую лигу попал: самыми заметными приобретениями клуба стали форвард «Хераклеса» Самуэль Арментерос и вингер «Аталанты» Марко Д’Алессандро. В самый последний момент из «Лацио» в аренду был взят Данило Катальди с первоочередным правом выкупа. Но теперь сам Катальди вряд ли захочет оставаться в «Беневенто», несмотря на стабильную игровую практику.

Поначалу атакующий футбол «Беневенто» смотрелся довольно мило. Даже в безнадежных матчах команда создавала интересные комбинации и регулярно атаковала. Но с каждым новым туром мораль «Беневенто» падала на глазах. Роковым стало домашнее поражение от «Торино»: 92 минуты команды играли на равных, пока за несколько секунд до финального свистка форвард «Торо» Яго Фальке не открыл счет. После этого команда просто разочаровалась в себе.

Окончательно добила «Беневенто» скандальная история с капитаном Фабио Лучионе. В ходе одной из проверок выяснилось, что защитник принимал анаболики, за что ему грозит дисквалификация на 4 года. Спустя какое-то время на защиту Лучионе встал сам Вигорито: «Виноват крем для исцеления ран. После повреждения на тренировке врач выписал Лучионе крем, который спокойно продается в аптеках. Это не может быть причиной допингового дела. Когда говорят о таких вещах, нужно понять, был ли эпизод простой ошибкой. Лучионе – всего лишь обычный парень, который следовал рецепту».

Без своего ведущего защитника они пропустили три гола в домашней игре с «Фиорентиной». Это стало последней каплей для Вигорито: на следующий день он уволил главного тренера Марко Барони.

Ведьмы и 14 поражений подряд

С Серией А у Барони отношения не складываются ни в какую. Еще в 2009-м он работал в «Сиене» после ухода Марко Джампаоло. Получилось так себе: одна ничья и три поражения. Спустя 8 лет его «Беневенто» установит рекорд, которому нет равных в Европе: ни одна команда не проигрывала на старте 14 матчей подряд!

Спасать клуб Вигорито поручил Роберто де Церби – экс-хавбеку «Наполи», который всегда использует атакующий футбол. Однажды в «Фодже» де Церби поставил команде схему 3-4-3, благодаря которой клуб едва не прорвался в Серию В. Но тогда «Фоджа» уступила «Пизе» Гаттузо именно из-за неумения защищаться – главной проблемы, в том числе, и нынешнего «Беневенто».

«Я по-прежнему уверен, что мы не вылетим из Серии А», − в очередной раз заявил президент «Беневенто». В этот раз ему не поверили вообще. При де Церби команда не набрала ни одного балла до вчерашнего дня, хотя порой за «Беневенто» становится невыносимо обидно. «Красно-желтые» регулярно пропускают голы на последних минутах: именно так «Беневенто» терял очки с «Торино», «Сассуоло» и «Аталантой».

«Отовсюду много похвалы по поводу нашей игры, но мы по-прежнему остается без очков. В этом виноваты ведьмы, которые всегда оказывали негативное влияние на наш город», − решил Вигорито. В Средневековье Беневенто назывался Малевентум, что переводится как «место трагических событий». Считалось, что этот город − неофициальная столица для колдуний, которые собирались здесь для черных обрядов и наведения порч.

Похоже, иногда черная магия работает и в пользу «Беневенто». Свое первое очко в Серии А команда взяла так, что это навсегда запомнит вся Европа: у «Милана», на последней добавленной минуте, благодаря голу вратаря. Конечно, Вигорито не прав: «Беневенто» точно вылетит. Но как минимум ради такого дикого перформанса стоило заскакивать в высшую лигу.

Лучшая история недели. Вратарь «Беневенто» забил «Милану» и принес команде первое очко в сезоне