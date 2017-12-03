Лучшая история недели. Вратарь «Беневенто» забил «Милану» и принес команде первое очко в сезоне

«Будет битва. С приходом нового главного тренера «Беневенто» изменился в лучшую сторону, пусть по-прежнему и идет без очков. Соперник опасен, в том числе благодаря настрою. Мы должны представить, что этот матч есть финал Лиги чемпионов. Победа для нас очень важна», – говорил перед матчем с «Беневенто» новый тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо. К 15-му туру «Беневенто» не набрал ни одного очка, но Гаттузо был осторожен в прогнозах и оказался прав.
Первый тайм принес «Милану» ожидаемое преимущество: счет открыл Бонавентура. Но уже во втором тайме у гостей начались проблемы. Сначала форвард «Беневенто» со звучной фамилией Пушкаш сравнял счет, а потом, когда команда Гаттузо снова вышла вперед, ее подвел Романьоли. Защитник подставился под удаление и оставил «Милан» в меньшинстве.
Историческую ничью «Беневенто» принес подвиг голкипера Альберто Бриноли. Вратарь прибежал в штрафную «Милана» на решающий стандарт и забил крутой гол. Такой технике удара позавидовал бы даже Филиппо Индзаги.
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— Desmond 2-2 (@desmond_twotwo) December 3, 2017
В твиттере уже сравнили статистику голкипера «Беневенто» с цифрами форварда «Милана» Андре Силвы.
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— Forza Juventus (@ForzaJuve2017) December 3, 2017
Миланский дебют Гаттузо явно не задался.
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— BT Sport Football (@btsportfootball) December 3, 2017
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— ODDSbible (@ODDSbible) December 3, 2017
А вот что главный герой сказал после матча: «Это трудно описать! Я просто пошел в штрафную площадь и надеялся на лучшее в последние секунды. Выступать в Серии А – мечта, но мы надеялись, что будем играть лучше, чем сейчас. При счете 1:2 на 95-й минуте я подумал, что нам нечего терять. Я прибежал, закрыл глаза и прыгнул. Это был прыжок вратаря, но не нападающего».
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— B/R Football (@brfootball) December 3, 2017
Все голы этой крутой игры:
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— Eden (@EdenDassidy) December 3, 2017