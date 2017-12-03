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    Лучшая история недели. Вратарь «Беневенто» забил «Милану» и принес команде первое очко в сезоне


    4.6
    Голосов: 5
    03.12.2017 17:05
    Невероятная развязка в матче между грандом и аутсайдером.

    «Будет битва. С приходом нового главного тренера «Беневенто» изменился в лучшую сторону, пусть по-прежнему и идет без очков. Соперник опасен, в том числе благодаря настрою. Мы должны представить, что этот матч есть финал Лиги чемпионов. Победа для нас очень важна», – говорил перед матчем с «Беневенто» новый тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо. К 15-му туру «Беневенто» не набрал ни одного очка, но Гаттузо был осторожен в прогнозах и оказался прав.

    Первый тайм принес «Милану» ожидаемое преимущество: счет открыл Бонавентура. Но уже во втором тайме у гостей начались проблемы. Сначала форвард «Беневенто» со звучной фамилией Пушкаш сравнял счет, а потом, когда команда Гаттузо снова вышла вперед, ее подвел Романьоли. Защитник подставился под удаление и оставил «Милан» в меньшинстве.

    Историческую ничью «Беневенто» принес подвиг голкипера Альберто Бриноли. Вратарь прибежал в штрафную «Милана» на решающий стандарт и забил крутой гол. Такой технике удара позавидовал бы даже Филиппо Индзаги.

    В твиттере уже сравнили статистику голкипера «Беневенто» с цифрами форварда «Милана» Андре Силвы.

    Миланский дебют Гаттузо явно не задался.

    А вот что главный герой сказал после матча: «Это трудно описать! Я просто пошел в штрафную площадь и надеялся на лучшее в последние секунды. Выступать в Серии А – мечта, но мы надеялись, что будем играть лучше, чем сейчас. При счете 1:2 на 95-й минуте я подумал, что нам нечего терять. Я прибежал, закрыл глаза и прыгнул. Это был прыжок вратаря, но не нападающего».

    Все голы этой крутой игры:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 5
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +60

      Геннадий Бирюков 4 декабря 2017, 09:20

      Для одних это эмоции на всю жизнь,для других хороший урок, о том что расслабляться нельзя никогда и ни с кем.
      Гатуззо, надеюсь в раздевалке с игроками Милана ничего не сделал=)

      0
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 4 декабря 2017, 06:22

      лол. красава

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 декабря 2017, 04:04

      Еще одна пощечина для Милана... Первое очко в сезоне набрали в игре с Миланом, гол на последней минуте Милану, гол, который забил вратарь...Милану...

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 3 декабря 2017, 23:09

      китайцы в шоке от милана)))))))))

      0
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      Рейтинг: +4102

      raritet 3 декабря 2017, 21:33

      Иногда интуиция не подводит. Да и по логике. Терять нечего.Верное решение.

      0
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      Рейтинг: +67642

      portero 3 декабря 2017, 21:04

      молодца ! вошел в историю ...

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 3 декабря 2017, 20:44

      Знал куда бить! - Молодец! Милан деградирует! - жалко! - Раньше за них болел!

      2
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      Рейтинг: +163

      Alec7183 3 декабря 2017, 19:46

      Круто.

      2
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      Рейтинг: +979

      TUMS 3 декабря 2017, 19:32

      Хороший вратарь - половина команды.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +70700

      insider_retro 3 декабря 2017, 19:30

      Когда форварды не справляются, воротчику приходится подключаться и классно исполнить восьмой!!!

      3
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