Голкипер «Беневенто» на 95-й минуте голом спас клуб от поражения в матче против «Милана»

Голкипер «Беневенто» Альберто Бриноли спас команду от поражения в матче 15-го тура Серии А против «Милана» (2:2), забив гол на 95-й минуте встречи.

Таким образом, «Беневенто» набрал первое очко в сезоне. На данный момент клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии.

В нынешнем сезоне Бриноли провел за «Беневенто» в Серии А восемь матчей, в которых пропустил 18 голов.

twit text — Le Coq (@LeCoqueliin) 3 декабря 2017 г.

Лучшая история недели. Вратарь «Беневенто» забил «Милану» и принес команде первое очко в сезоне