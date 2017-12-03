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    • Голкипер «Беневенто» на 95-й минуте голом спас клуб от поражения в матче против «Милана»

    Голкипер «Беневенто» на 95-й минуте голом спас клуб от поражения в матче против «Милана»

    Голкипер «Беневенто» Альберто Бриноли спас команду от поражения в матче 15-го тура Серии А против «Милана» (2:2), забив гол на 95-й минуте встречи.

    Таким образом, «Беневенто» набрал первое очко в сезоне. На данный момент клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии.

    В нынешнем сезоне Бриноли провел за «Беневенто» в Серии А восемь матчей, в которых пропустил 18 голов.

    Лучшая история недели. Вратарь «Беневенто» забил «Милану» и принес команде первое очко в сезоне

    Источник: Twitter

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    03.12.2017 16:49
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    XaXatyn
    1512312248
    Напы Милана берите пример с этого парня !
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    Chernyi Lis
    1512312256
    против такой команды..герой сезона!))
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    DOCTOR PENALTY
    1512313705
    Не бросил вёсла и вошёл в историю!
    Ответить
    GoldPlayFIFARus9
    1512313867
    Молодцы,первое очко с середняком добыли,ещё бы у аутсайдеров научились бы очки отбирать,было бы всё намного легче
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    romvad
    1512315250
    Такая шляпа могла произойти только с Миланом.
    Ответить
    cska-62
    1512317748
    Молоток, кипер!
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    Zelibaba
    1512319101
    супер!!!
    Ответить
    Михаил_Боярский
    1512322822
    Милан днари. Ставку запороли. Ахахахахха
    Ответить
    Бубновский
    1512327826
    ...крррасаучик, уасся!!!!
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    ologreds
    1694991809
    numo528008
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