Серия А. «Интер» разгромил «Кьево» и единолично возглавил турнирную таблицу и другие результаты

В матче 15-го тура Серии А «Интер» на своем поле разгромил «Кьево» (4:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. Хет-трик сделал Иван Перишич.

В других встречах «Фиорентина» крупно обыграла «Сассуоло», «Болонья» сыграла вничью с «Кальяри».

Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур

Болонья – Кальяри – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Жоао Педро, 42; 1:1 – Дестро, 81.

Интер – Кьево – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Перишич, 23; 2:0 – Икарди, 38; 3:0 – Перишич, 57; 4:0 – Шкриньяр, 60; 5:0 – Перишич, 90+2.

Фиорентина – Сассуоло – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Симеоне, 32; 2:0 – Верету, 42; 3:0 – Кьеза, 71.

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Турнирная таблица Серии А