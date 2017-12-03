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    • Серия А. «Интер» разгромил «Кьево» и единолично возглавил турнирную таблицу и другие результаты

    Серия А. «Интер» разгромил «Кьево» и единолично возглавил турнирную таблицу и другие результаты

    В матче 15-го тура Серии А «Интер» на своем поле разгромил «Кьево» (4:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. Хет-трик сделал Иван Перишич.

    В других встречах «Фиорентина» крупно обыграла «Сассуоло», «Болонья» сыграла вничью с «Кальяри».

    Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур

    Болонья – Кальяри – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жоао Педро, 42; 1:1 – Дестро, 81.

    Интер – Кьево – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Перишич, 23; 2:0 – Икарди, 38; 3:0 – Перишич, 57; 4:0 – Шкриньяр, 60; 5:0 – Перишич, 90+2.

    Фиорентина – Сассуоло – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Симеоне, 32; 2:0 – Верету, 42; 3:0 – Кьеза, 71.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2017 18:54
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    Комментарии (14)
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    Татарин за ЦСКА
    1512317227
    ну Интер конечно молодца.но больше всех радует прогресс Джовани Семеоне,молодец
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    insider_retro
    1512317529
    Интер уверенно штампует победы!! Прёт без поражений!! Хорват в ударе!!.. Тройка лидеров идёт с минимальными потерями... Юве что-то приотстал...
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    dinar7777dinar
    1512320832
    еще петушков из турина чпокнут так вообще норм будет
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    Михаил_Боярский
    1512322792
    через неделю мерда слезет с первого места.
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    rerih
    1512325685
    Просто красавчики!!! Брависсимо!!!
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    ologreds
    1694991809
    numo528019
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