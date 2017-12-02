Кокорин возглавил список бомбардиров РФПЛ

«Зенит» в матче 19-го тура чемпионата России обыграл «Урал» со счетом 2:1.
Победу сине-бело-голубым принес гол нападающего Александра Кокорина. Для форварда мяч стал 10-м в текущем розыгрыше чемпионата. Игрок сборной России возглавил бомбардирскую гонку турнира.
Топ-5 бомбардиров РФПЛ-2017/18:
1. Александр Кокорин, «Зенит» – 10 голов
2. Федор Смолов, «Краснодар» – 9
3. Евгений Марков, «Тосно» – 9
Квинси Промес, «Спартак» – 9
Луис Адриано, «Спартак» – 7
Алексей Миранчук, «Локомотив» – 7
5. Лука Джорджевич, «Арсенал» – 6