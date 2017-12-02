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    Кокорин возглавил список бомбардиров РФПЛ

    «Зенит» в матче 19-го тура чемпионата России обыграл «Урал» со счетом 2:1.

    Победу сине-бело-голубым принес гол нападающего Александра Кокорина. Для форварда мяч стал 10-м в текущем розыгрыше чемпионата. Игрок сборной России возглавил бомбардирскую гонку турнира.

    Топ-5 бомбардиров РФПЛ-2017/18:

    1. Александр Кокорин, «Зенит» – 10 голов

    2. Федор Смолов, «Краснодар» – 9

    3. Евгений Марков, «Тосно» – 9

    Квинси Промес, «Спартак» – 9

    4. Витиньо, ЦСКА – 7

    Луис Адриано, «Спартак» – 7

    Алексей Миранчук, «Локомотив» – 7

    5. Лука Джорджевич, «Арсенал» – 6

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 16:48
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    Комментарии (9)
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    insider_retro
    1512222844
    Порезультативней надо, Александр Александрович!! Постабильней и поудачливей!!..
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    shinnik
    1512223228
    И вот так улыбался... Вижу Дозорный нас с вышки засёк.
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    Обер-КанцлерЪ
    1512223849
    Молодец, главное не останавливаться ! Нужно 35 голов на двоих с Дзюбой, но их все придётся забивать Кокорину, потому что бревно способно только зевать и сидеть на скамейке, увы. Кстати вопрос - почему до сих пор Марков в сборной не заигран, куда Черчесов смотрит ?
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    Полная Канистра
    1512225521
    коша молодец за всех девочек криволапых шпарит
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    smersh45
    1512226926
    молодчина так держать
    Ответить
    84aivengo
    1512229873
    так себе ,бомбардиры....
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    ologreds
    1694991819
    numo527874
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