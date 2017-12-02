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    • РФПЛ. Кокорин принес «Зениту» победу над «Уралом», «Динамо» переиграло «Ростов»

    РФПЛ. Кокорин принес «Зениту» победу над «Уралом», «Динамо» переиграло «Ростов»

    В матче 19-го тура РФПЛ «Зенит» в родных стенах сумел дожать «Урал» и добыть три очка.

    В первом тайме команды обменялись автоголами – на шестой минуте Эммануэль Маммана отправил мяч в свои ворота, а на 31-й уже Игорь Портнягин заставил Ярослава Годзюра вынуть мяч из собственной сетки. Победу петербуржцам принес Александр Кокорин за 14 минут до окончания основного времени встречи.

    В параллельном поединке «Динамо» на своем поле обыграло «Ростов» благодаря точным ударам Фатоша Бечирая и Александра Ташаева.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:1) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Маммана, 6 (автогол); 1:1 – Портнягин, 31 (автогол); 2:1 – Кокорин, 76.

    «Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Маммана, Жирков, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони (Мевля, 89), Кокорин, Дриусси (Полоз, 66).

    «Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, Бавин, Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Портнягин, Бикфалви.

    Предупреждения: Кришито, 45; Ерохин, 53; Кокорин, 76 – Бавин, 68; Емельянов, 69; Ильин, 75; Меркулов, 80.

    Динамо (Москва) – Ростов – 2:0 (2:0) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Бечирай, 42; 2:0 – Ташаев, 45.

    «Динамо»: Шунин, Цаллагов, Рыков, Морозов, Шуньич, Хольмен, Темников (Сапета, 90+2), Ташаев, Соу, Луценко, Бечирай.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Зуев, 46), Ионов (Думбия, 76), Байрамян, Маер, Бухаров (Дядюн, 46).

    Предупреждения: Темников, 12; Рыков, 58 – Калачев, 25; Макеев, 71.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 15:53
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    Комментарии (18)
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    insider_retro
    1512219471
    В Питере порадовал гол Кокорина, а в Москве скорострельность конца первого тайма, позволившая взять Динамо три важнейших очка!!..
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    upiter622
    1512219737
    Не,ребят,так играть нельзя!Хоть и победа,но это не футбол,а хер знает что!
    Ответить
    богатяновский
    1512220627
    Поздравляю ростов с удачной продажей игры смотреть противно не мужики а резиновые бабы
    Ответить
    Yurok161
    1512220801
    Пока мужиками руководит баба,толку не будет.Зимой нужно помимо усиления тренера нового брать.
    Ответить
    Полная Канистра
    1512220911
    видел как старик жирков весь матч по полю ходил с открытым ртом задыхается не успевает за игроком соперника начинает фолить Всё сдулся окончательно списывать пора
    Ответить
    Ростов рулит.
    1512221010
    Позор моему Ростову. Кроме перекатки мяча в своей штрафной смотреть не начто. Новый стадион готов, команды нет. Теперь одна цель, не вылететь в первую лигу.
    Ответить
    Lester84
    1512222386
    С уходом Бердыева Ростов принялся за старое - начал продавать игры. Если нынешнее мертвое Динамо не обыгрывают - другого объяснения такой паршивой игре у меня нет
    Ответить
    богатяновский
    1512223715
    Позор руководству ростовской области позор тренеру кучуку позор команде пластелиновых мужиков чтоб вам эти бабки никогда не получить
    Ответить
    a-rakhmatov
    1512224322
    С такой игрой Ростова прямая дорога в ФНЛ.......мужики, что с вами происходит?!....в начале чемпионата вы играли хорошо, что случилось?
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    ologreds
    1694991819
    numo527866
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