РФПЛ. Кокорин принес «Зениту» победу над «Уралом», «Динамо» переиграло «Ростов»

В матче 19-го тура РФПЛ «Зенит» в родных стенах сумел дожать «Урал» и добыть три очка.

В первом тайме команды обменялись автоголами – на шестой минуте Эммануэль Маммана отправил мяч в свои ворота, а на 31-й уже Игорь Портнягин заставил Ярослава Годзюра вынуть мяч из собственной сетки. Победу петербуржцам принес Александр Кокорин за 14 минут до окончания основного времени встречи.

В параллельном поединке «Динамо» на своем поле обыграло «Ростов» благодаря точным ударам Фатоша Бечирая и Александра Ташаева.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Маммана, 6 (автогол); 1:1 – Портнягин, 31 (автогол); 2:1 – Кокорин, 76.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Маммана, Жирков, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони (Мевля, 89), Кокорин, Дриусси (Полоз, 66).

«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, Бавин, Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Портнягин, Бикфалви.

Предупреждения: Кришито, 45; Ерохин, 53; Кокорин, 76 – Бавин, 68; Емельянов, 69; Ильин, 75; Меркулов, 80.

Динамо (Москва) – Ростов – 2:0 (2:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Бечирай, 42; 2:0 – Ташаев, 45.

«Динамо»: Шунин, Цаллагов, Рыков, Морозов, Шуньич, Хольмен, Темников (Сапета, 90+2), Ташаев, Соу, Луценко, Бечирай.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Зуев, 46), Ионов (Думбия, 76), Байрамян, Маер, Бухаров (Дядюн, 46).

Предупреждения: Темников, 12; Рыков, 58 – Калачев, 25; Макеев, 71.

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