Сампаоли назвал сказочным возможный финал ЧМ-2018 между Аргентиной и Бразилией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли надеется, что его команде удастся дойти до финала чемпионата мира-2018 и встретиться там с Бразилией.

По итогам жеребьевки «альбиселесте» попали в группу D вместе с Хорватией, Нигерией и Исландией. «Пентакампеонес», возглавляющие группу E, сыграют с Сербией, Швейцарией и Коста-Рикой.

«Было бы сказочно сыграть в финале против Бразилии – Неймар против Месси. Это было бы невероятно. Надеюсь, что данная мечта исполнится.

Месси великолепен, зрел и уверен в себе. Для Аргентины, зная, в какой форме он находится, это еще одна причина помечтать», – сказал Сампаоли.