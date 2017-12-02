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    • Сампаоли назвал сказочным возможный финал ЧМ-2018 между Аргентиной и Бразилией

    Сампаоли назвал сказочным возможный финал ЧМ-2018 между Аргентиной и Бразилией

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли надеется, что его команде удастся дойти до финала чемпионата мира-2018 и встретиться там с Бразилией.

    По итогам жеребьевки «альбиселесте» попали в группу D вместе с Хорватией, Нигерией и Исландией. «Пентакампеонес», возглавляющие группу E, сыграют с Сербией, Швейцарией и Коста-Рикой.

    «Было бы сказочно сыграть в финале против Бразилии – Неймар против Месси. Это было бы невероятно. Надеюсь, что данная мечта исполнится.

    Месси великолепен, зрел и уверен в себе. Для Аргентины, зная, в какой форме он находится, это еще одна причина помечтать», – сказал Сампаоли.

    Источник: FourFourTwo

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    02.12.2017 12:37
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