Тренер сборной Уругвая: «Россия – полноправный член европейского футбольного сообщества»

Отеро Кинташ Сельсо, помощник главного тренера сборной Уругвая Оскара Табареса, поделился мнением о жеребьевке ЧМ-2018. По ее результатам соперниками уругвайцев по группе А стали команды России, Саудовской Аравии и Египта.

«Интересная группа. Будет здорово сыграть со страной-хозяйкой чемпионата мира. Россия является полноправным членом европейского футбольного сообщества. На сегодняшний день ваша команда показывает хорошую физическую подготовку.

Кого я знаю из России? Лев Яшин – мой кумир. А о действующих игроках я говорить не буду: предпочитаю не говорить о сопернике до очной встречи.

Я смотрел товарищеский матч России со сборной Испании (3:3). Достойный результат с достойным соперником.

Задача Уругвая – выйти из группы и набрать как можно больше очков. Что касается базы, мы будем искать лучшее место к тем городам, где нам предстоит играть. Будем выбирать между Ростовом-на-Дону и Самарой», – сказал Сельсо.

Полный календарь групповой стадии турнира доступен по ссылке.