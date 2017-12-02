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    • Тренер сборной Уругвая: «Россия – полноправный член европейского футбольного сообщества»

    Тренер сборной Уругвая: «Россия – полноправный член европейского футбольного сообщества»

    Отеро Кинташ Сельсо, помощник главного тренера сборной Уругвая Оскара Табареса, поделился мнением о жеребьевке ЧМ-2018. По ее результатам соперниками уругвайцев по группе А стали команды России, Саудовской Аравии и Египта.

    «Интересная группа. Будет здорово сыграть со страной-хозяйкой чемпионата мира. Россия является полноправным членом европейского футбольного сообщества. На сегодняшний день ваша команда показывает хорошую физическую подготовку.

    Кого я знаю из России? Лев Яшин – мой кумир. А о действующих игроках я говорить не буду: предпочитаю не говорить о сопернике до очной встречи.

    Я смотрел товарищеский матч России со сборной Испании (3:3). Достойный результат с достойным соперником.

    Задача Уругвая – выйти из группы и набрать как можно больше очков. Что касается базы, мы будем искать лучшее место к тем городам, где нам предстоит играть. Будем выбирать между Ростовом-на-Дону и Самарой», – сказал Сельсо.

    Полный календарь групповой стадии турнира доступен по ссылке.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2017 00:13
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    Комментарии (4)
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    erma
    1512163617
    Теперь кроме Льва Яшина еще и Самару запомнишь.
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    VVK13
    1512167706
    между ростовом и самарой ппц, это 1300км))) расстояние в пол европы)))
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    Alex Y
    1512196662
    может даже 7-9 очков наберут, если как всегда все не испортят
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    ologreds
    1694991823
    numo527807
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