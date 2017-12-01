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    • Мартинес: «У Бельгии непростая группа. Встреча с Англией – особенная»

    Мартинес: «У Бельгии непростая группа. Встреча с Англией – особенная»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о жеребьевке группового раунда чемпионата мира-2018.

    «Я без малого 21 год провел в английском футболе и в Англии, поэтому для меня встреча со сборной Англии особенная. Теперь надо хорошенько подготовиться. У нас непростая группа – Англия, Панама, Тунис», – сказал Мартинес.

    Напомним, бельгийцы напрямую квалифицировались на турнир, заняв первое место в отборочной группе H.

    Ранее защитник сборной Англии Кайл Уокер отреагировал на новость о том, что в матче с Бельгией сыграет против одноклубников по «Манчестер Сити» Венсана Компани и Кевина Де Брюйне.

    Полный календарь групповой стадии турнира доступен по здесь.

    Источник: ФИФА

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    01.12.2017 23:15
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    Комментарии (3)
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    insider_retro
    1512159278
    Нынешней Бельгии многое по плечу!!.. И Англия тоже!!..
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    AZ
    1512174358
    Непростая группа? Этот даун другие группы видел? Или у него на ЧМ вместо Аргентины с Бразилией играют сан марино с Андоррой в других группах?
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    ologreds
    1694991823
    numo527802
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