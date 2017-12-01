Мартинес: «У Бельгии непростая группа. Встреча с Англией – особенная»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о жеребьевке группового раунда чемпионата мира-2018.

«Я без малого 21 год провел в английском футболе и в Англии, поэтому для меня встреча со сборной Англии особенная. Теперь надо хорошенько подготовиться. У нас непростая группа – Англия, Панама, Тунис», – сказал Мартинес.

Напомним, бельгийцы напрямую квалифицировались на турнир, заняв первое место в отборочной группе H.

Ранее защитник сборной Англии Кайл Уокер отреагировал на новость о том, что в матче с Бельгией сыграет против одноклубников по «Манчестер Сити» Венсана Компани и Кевина Де Брюйне.

Полный календарь групповой стадии турнира доступен по здесь.