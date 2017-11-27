Гвардиола: «Рано или поздно «Манчестер Сити» проиграет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о беспроигрышной серии своей команды.

«Рано или поздно мы проиграем, и это могло случиться сегодня. Легче побеждать, когда играешь только раз в неделю, но когда приходится проводить три матча в неделю, участвуя в четырех турнирах, – невозможно выигрывать все поединки. Когда мы проиграем, важно как команда отреагирует на поражение», – отметил Гвардиола.

Напомним, что со старта сезона «Манчестер Сити» провел в АПЛ 13 игр, одержал 12 побед и один матч свел вничью.