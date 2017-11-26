РФПЛ. Смолов помог «Краснодару» победить в Екатеринбурге

Встреча 18-го тура чемпионата России «Урал» – «Краснодар» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Гол на счету нападающего Федора Смолова.

Подопечные Игоря Шалимова набрали 30 очков и временно подвинули ЦСКА с третьего места. Московский клуб в 14:00 начнет матч с «Рубином».

Команда Александра Тарханова с 24-мя баллами сохранила восьмую строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Смолов, 34.

«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц (Ароян, 9), Димитров, Евсеев (Ильин, 72), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Портнягин, Бикфалви.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Жоаозиньо (Иван, 78), Каборе, Перейра, Клаэссон, Смолов.

Предупреждения: Меркулов, 71 – нет.

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