Боярский: «У фанатов «Зенита» нет повода обижаться на Дзюбу»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал итог матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и македонским «Вардаром» (2:1).

«Первый тайм был гораздо интересней, чем второй. Результат был уже ясен, потому что при счете 2:0 вряд ли македонцы могли победить такую команду, как «Зенит». Они играют очень хорошо и мобильно, буквально все. «Вардар» вел игру довольно грубо, игроки получили травмы. Так что нужно отдать должное Роберто Манчини, который подготовил нашу команду профессионально.

Нет никаких претензий, ни к игрокам, ни к тренеру. Зато, какой красивый последний гол забили гости, с углового, такой размашистый удар, которого не ожидал никто! Но это было красиво. Даже хоть это был гол в наши ворота, зрители получили удовольствие от такого футбола.

А то, что у нас есть недочеты по поводу пенальти, ничего не попишешь. Я думаю, что фанаты простят это Артему Дзюбе; тем более, что на исход игры это не повлияло», – сказал артист НСН.

«Зенит» уже гарантировал место в 1/16 финала Лиги Европы.