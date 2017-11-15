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  • «Спартак» повысил цены на билеты для болельщиков «Зенита», нарушив договор

«Спартак» повысил цены на билеты для болельщиков «Зенита», нарушив договор

15 ноября 2017, 20:06
25

Санкт-петербургский «Зенит» запросил у московского «Спартака» полную квоту билетов для гостевой команды на матч 19 тура РФПЛ. Игру посетят более четырех тысяч сине-бело-голубых фанатов.

При этом красно-белые нарушили договоренность с «Зенитом» по поводу стоимости билетов. Согласно ранее заключенному соглашению, оба клуба должны предоставлять гостям квитки по 1000 рублей. Москвичи в этот раз повысили цену до 1500 рублей.

Отметим, что санкт-петербуржцы на игру первого круга продавали спартаковским болельщикам билеты по 1000 рублей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (25)
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_CSKA_Forever
1510766501
Мало ли что пьяная баба сказала
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Гарриc
1510766866
Мяско молодцы! Натяните их в очередной раз за Питер!!!
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Нижнетагильский бомж
1510771550
"Так свиньи же" как будто предки так просто погоняло придумали!!!
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RotBerg
1510771982
Вот настоящая величина клуба. Цена мясу- петихатка
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3a zenit
1510777115
цена жадности 2 млн руб
Ответить
Fancyfall
1510779082
инфляция?.. ничего личного только бизнес? как там у шнура было? "никого не жалко, никого.."
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+50/-50
1510779184
Ничего личного, только бизнес.
Ответить
rammax fcsm
1510779411
бомжар вообще ни на один стадион пускать нельзя, они там всё провоняют... нет денег на билет, нищенки, валите нахер!!!
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prezent2017
1510779413
Свини что пиндосы, доверять нельзя!
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romasuslow
1510780079
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