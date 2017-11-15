«Спартак» повысил цены на билеты для болельщиков «Зенита», нарушив договор

Санкт-петербургский «Зенит» запросил у московского «Спартака» полную квоту билетов для гостевой команды на матч 19 тура РФПЛ. Игру посетят более четырех тысяч сине-бело-голубых фанатов.

При этом красно-белые нарушили договоренность с «Зенитом» по поводу стоимости билетов. Согласно ранее заключенному соглашению, оба клуба должны предоставлять гостям квитки по 1000 рублей. Москвичи в этот раз повысили цену до 1500 рублей.

Отметим, что санкт-петербуржцы на игру первого круга продавали спартаковским болельщикам билеты по 1000 рублей.