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  • Лапочкин обслужит матч «Краснодар» – «Спартак», «Зенит» с «Тосно» рассудит Еськов

Лапочкин обслужит матч «Краснодар» – «Спартак», «Зенит» с «Тосно» рассудит Еськов

14 ноября 2017, 15:27
3

Стали известны арбитры, которые будут работать на поединках 17-го тура РФПЛ.

Центральный матч тура между «Краснодаром» и «Спартаком» обслужит петербуржец Сергей Лапочкин. «Зенит» с «Тосно» рассудит Алексей Еськов из Москвы.

«СКА-Хабаровск» – ЦСКА: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Арсенал» – «Рубин»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Уфа» – «Урал»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Анжи» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Ростов» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Зенит» – «Тосно»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Николай Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Зенит Тосно ЦСКА СКА-Хабаровск Арсенал Рубин Динамо Ахмат Уфа Урал Анжи Локомотив Амкар-Пермь
Комментарии (3)
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Павел Амурский
1510665915
Жаль, что спартаку не достался Кукуян, проблемы бы исчезли напрочь.
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Бугимен
1510672976
победу нашим!
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prezent2017
1510685023
Опять Кукуян нарисовался. Симонян, чтоль его проталкивает?
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