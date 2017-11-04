АПЛ. «Бернли» обыграл «Саутгемптон» и временно поднялся на шестую строчку и другие результаты

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Бернли» в гостях обыграл «Саутгемптон» со счетом 0:1.
«Бернли» набрал 19 очков и временно поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 13-ю очками идет на 13 месте.
С другими результатами можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур
Голы: 0:1 — Кук, 90+2.
Саутгемптон – Бернли – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 — Воукс ,81.
Голы: 0:1 — Маррей, 29;
Хаддерсфилд – Вест Бромвич – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 — Ван Ла Парра ,45;
Удаление: Шиндлер, 57 — нет.
Источник: Бомбардир.ру