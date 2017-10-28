АПЛ. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» победили и другие результаты

Завершились очередные матчи десятого тура АПЛ. Один из лидеров сезона «Манчестер Сити» победил «Вест Бромвич», а лондонский «Арсенал» одержал волевую викторию над гостями из Уэльса.

В еще одном матче «Ливерпуль» не заметил должного сопротивления со стороны новичка лиги.

Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

Арсенал – Суонси – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Клукас, 22; 1:1 – Колашинац, 51; 2:1 – Рэмси, 58.

Вест Бромвич – Манчестер Сити – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Сане, 10; 1:1 – Родригес, 13; 1:2 – Фернандиньо, 15; 1:3 – Стерлинг, 64; 2:3 – Филлипс, 90+2.

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Чичарито, 31; 0:2 – Айю, 43; 1:2 – Миливойевич, 50 (с пенальти); 2:2 – Заха, 90+7.

Ливерпуль – Хаддерсфилд – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Старридж, 50; 2:0 – Фирмино, 58; 3:0 – Вейналдум, 75.

Уотфорд – Сток Сити – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Флетчер, 16.

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