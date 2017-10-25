Серия А. «Наполи» возглавил таблицу, «Милан» одержал первую победу в октябре и другие результаты

Встреча 10-го тура чемпионата Италии «Дженоа» – «Наполи» закончилась победой гостей со счетом 3:2. В составе хозяев забили Адель Таарабт и Армандо Иццо. У гостей Дрис Мертенс оформил хет-трик.

Неаполитанский клуб набрал 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Дженоа» с шестью баллами сохранил 14-ю позицию.

Серия А. Чемпионат Италии. 10-й тур

Дженоа – Наполи – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Таарабт, 4; 1:1 – Мертенс, 14; 1:2 – Мертенс, 30; 1:3 – Мертенс, 60; 2:3 – Иццо, 76.

Фиорентино – Торино – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бенасси, 29; 2:0 – Симеоне, 66; 3:0 – Бабакар, 75 (с пенальти).

Удаления: нет – Баррека, 74.

Сассуоло – Удинезе – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Барак, 32.

Ювентус – СПАЛ – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Бернардески, 14; 2:0 – Дибала, 22; 2:1 – Палоски, 34; 3:1 – Игуаин, 65; 4:1 – Куадрадо, 70.

Болонья – Лацио – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Милинкович-Савич, 4; 0:2 – Лулич, 29; 1:2 – Лулич, 50 (в свои ворота).

Рома – Кротоне – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Перотти, 10 (с пенальти).

Кальяри – Беневенто – 2:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Фараго, 9; 1:1 – Иеммелло, 90+3 (с пенальти); 2:1 – Паволетти, 90+5.

Кьево – Милан – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Сусо, 36; 0:2 – Цесар, 42 (в свои ворота); 0:3 – Чалханоглу, 55; 1:3 – Бирса, 61; 1:4 – Калинич, 65.

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