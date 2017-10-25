Кубок России. «Рубин» вылетел из турнира после поражения от «Крыльев Советов»

не тот Бердыев стал что-то, всегда думал что он из любого овна конфетку сделает, а тут не идут дела пока. Ну а Андрей Тихонов молодец, с победой!
Встреча 1/8 финала Кубка России «Рубин» – «Крылья Советов» закончилась победой гостей со счетом 2:1. Голами отметились Сергей Корниленко, Азер Алиев и Рифат Жемалетдинов.
На стадии четвертьфинала самарский клуб встретится со «Спартаком».
Кубок России. 1/8 финала
Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Корниленко, 33; 1:1 – Алиев, 55; 2:1 – Жемалетдинов, 59.
Результаты матчей Кубка России