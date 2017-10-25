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    Кубок России. «Рубин» вылетел из турнира после поражения от «Крыльев Советов»

    Встреча 1/8 финала Кубка России «Рубин»«Крылья Советов» закончилась победой гостей со счетом 2:1. Голами отметились Сергей Корниленко, Азер Алиев и Рифат Жемалетдинов.

    На стадии четвертьфинала самарский клуб встретится со «Спартаком».

    Кубок России. 1/8 финала

    Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Корниленко, 33; 1:1 – Алиев, 55; 2:1 – Жемалетдинов, 59.

    Результаты матчей Кубка России

    Календарь Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 20:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 октября 2017, 11:12

      не тот Бердыев стал что-то, всегда думал что он из любого овна конфетку сделает, а тут не идут дела пока. Ну а Андрей Тихонов молодец, с победой!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 октября 2017, 03:39

      Бердыев сдулся, с таким дорогим составом надо побеждать...

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 октября 2017, 22:04

      что то у Бердыева нюх пропал к победам совсем плохи дела в команде нет такой прыти

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 25 октября 2017, 21:51

      Крылышки не подвели как чувство вал что на них ставить можно)
      Поздравляю Кс ах Самара городок ))))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 21:46

      Большой привет Кубану Бердыевичу и стиральной машине тоже. Курбан, вертай в Ростов, там ворье не такое наглое.

      2
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 25 октября 2017, 21:37

      финал: Спартак -Амкар

      -1
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 25 октября 2017, 21:22

      Рубин подвёл

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > ДЖУZ 25 октября 2017, 21:30

      Спартак Рубину не обыграть, поэтому вряд ли он подвёл...
      просто Рубин- слабак( надеюсь, что пока).... в этом сезоне не попасть бы в "стыки" и это будет приемлемый результат по сегодняшней силе Рубина

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > гус 27 октября 2017, 20:41

      дело не во мне, а в Рубине...
      до зоны ЛЧ две победы, а до зоны стыков- одно поражение.... что вероятнее произойдёт? две победы или поражение? ЦСКА, ЛОКО, ЗЕНИТ..- с этими играть до перерыва.... да и Уфа не сдасться, да и некому сдаваться по большому счёту..... если от Самары ДОМА ПОТЕРПЕЛИ, то о каких двух победах речь?

      0
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      Рейтинг: +70684

      insider_retro 25 октября 2017, 21:02

      Самара возвращает статус футбольного города! С победой! Аленичев молодцаааа!!!

      4
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > insider_retro 25 октября 2017, 21:04

      Тихонов вообще то! Аленичев сегодня проиграл к сожалению

      8
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      ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson > turist82 25 октября 2017, 21:10

      Если б Аленичев не прое... проиграл, Тихонов бы не настроил своих на игру. Так что Аленичев молодцаааа))

      -3
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      Рейтинг: +70684

      insider_retro > turist82 25 октября 2017, 21:12

      Пардон... В суете...

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 октября 2017, 21:00

      Такой Рубин нам не нужен.....
      Крылья со Спартаком хоть в футбол сыграют, будет что посмотреть....

      4
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 25 октября 2017, 20:57

      азазазазаза

      0
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