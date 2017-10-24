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    «Ростов» и «Спартак» рассудит Галимов, матч «Зенита» с «Локомотивом» обслужит Мешков

    Стали известны арбитры, которые будут обслуживать поединки 15-го тура РФПЛ.

    На центральный матч тура между «Зенитом» и «Локомотивом» назначен судья из Дмитрова Алексей Мешков. На встрече «Ростов»«Спартак» будет работать Роман Галимов из Улан-Уде.

    «Арсенал» – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    «Ростов» – «Спартак»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Амкар» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    «Динамо» – «Тосно»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    «Зенит» – «Локомотив»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Краснодар» – «СКА-Хабаровск»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    «Уфа» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Алексей Борисов (Самара); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    «Ахмат» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    Источник: РФС

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    24.10.2017 16:32
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +31

      <Бывший Футболист> 28 октября 2017, 16:31

      мне кажеться.сегодня в ростове будет удаление!

      0
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      Рейтинг: +31

      <Бывший Футболист> 25 октября 2017, 21:08

      самое главное чтобы Галимых ситуаций не было!

      0
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      Рейтинг: +2403

      baden69 24 октября 2017, 20:23

      Не понимаю, зачем не дождавшись игры объявлять что кто-то уже сплавил игру, помогает какой-то команде и т.д. Ошибок хватает во многих матчах. Часто бывает, что судьи много ошибаются в пользу "больших клубов". Это касается и Зенита, и Спартака, и ЦСКА, бывает "очень интересное судейство" в Грозном и т.д. Согласен, что есть предпосылки говорить о том, что некоторые судьи "помогают" одним и топят других. Это касается и Мешкова, и Безбородова, и некоторых других, перечислять не хочется. Давайте дождемся конкретной игры, посмотрим на судейство, а уж потом обсудим, только объективно, а не предвзято. Ведь сейчас некоторые визжат о продажности Мешкова и молчат о том, что в их ворота в последнем туре не поставили 1000% пенальти, ведь они считают, либо, что это была ошибочка судьи (и это в лучшем случае), либо, что там вообще не было пенальти. Желаю ВСЕМ командам честного судейства, хорошей игры без травм и, ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ!!!

      5
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 24 октября 2017, 19:53

      Смело можно ставить на удаление у Локо, пенальти в наши ворота. Так же будут незасчитанные голы и мяч случайно будет попадать в арбитра в быстрой атаке Локо и отскакивать игрокам зенита. Надеюсь, победит действительно сильнейший и судью в этом матче заметно не будет

      0
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      Рейтинг: +555

      avera 24 октября 2017, 19:42

      мутко с фурсенко ещё бы малого выкопали, очень достойный кандидат.

      -1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 24 октября 2017, 19:27

      главное ,что не галимый)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 октября 2017, 19:24

      Суди честно!

      2
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 24 октября 2017, 18:52

      Назначены судьи на матчи 15-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС.
      «Зенит» – «Локомотив»: назначен судья – Виталий Мешков (Дмитров).
      А я что говорил!
      Илья Геркус: теперь мы едем в Петербург с ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ настроением???
      Илья! Не забудьте прихватить замечательного арбитра, чтоб ЧЕСТНО судил!
      А то поставят, какого-то Мешкова, Безбородова или другого СКАНДАЛИСТА и будут они чудить в пользу Зенита!
      Очень важно в этой игре, чтоб арбитр не партачил в пользу Зенита, как Вилков им посвистывал в матче с ЦСКА, и тогда игра ПОЛУЧИТСЯ, а победит, как всегда СИЛЬНЕЙШИЙ!
      Будем всегда РАДЫ!!!
      Мешков это КРЕАТУРА Газпрома и он уже НЕОДНОКРАТНО скандалил в пользу Зенита!
      Газпром ДОБИЛСЯ, чтобы Мешкова поставили на эту игру с Локомотивом!
      И вот вам результат!
      Мешков будет ТОПИТЬ Локомотив, как Безбородов в матче за Суперкубок!!!
      ЮРИЙ СЁМИН: "ВОТ БЫ В ПИТЕРЕ БЫЛИ ВИДЕОПОВТОРЫ"???
      И не только в Питере, но и в Москве и на других стадионах РФПЛ и ФНЛ!
      Тогда бы и Зенит и Спартак были в середине таблицы!
      Сейчас под Спартак арбитры и чиновники РФС ОРУДУЮТ в Кубке России и готовы уже сейчас, не забесплатно, конечно, этот Кубок им вручить.
      Благо находятся те, кто за это ЩЕДРО платит, согласно цены вопроса!
      А как Левников ТОРМОЗНУЛ железнодорожников и получил двойку за скандалы!
      Вот вам и судейство!
      А где Будогосский со своими 20 "копеешными" камерами фиксации гола???
      А как Безбородов помог Спартаку УКРАСТЬ Суперкубок России у Локомотива!
      Вот вам и СКАНДАЛЬНОЕ судейство!
      А где Будогосский со своими 20 "копеешными" камерами фиксации гола???
      На всю страну ГРОЗИЛСЯ, но после встречи с Мутко - РЕЗКО притих и тишина!!!

      -3
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 > Виктор12 24 октября 2017, 19:01

      Сейчас глоры с берега проснутся и жди минусов

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Виктор12 24 октября 2017, 19:43

      Прошу заметить что в этом сезоне судейские скандалы за частую происходят в матчах с участием другой команды рфпл

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 октября 2017, 18:06

      Ростов-Спартак: радует, что не Безбородов! А то у ростовчан удалил бы 2-3-х игроков! Хотелось бы увидеть честную игру!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55094

      MaxRnD > Serjoga 24 октября 2017, 19:44

      Наши вернулись в своё естественное добердыевское состояние, поэтому судьям нет резона в такой ситуации подсуживать свинарнику

      4
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 17:47

      Попадалово! Жаль и Локо, и игру ...

      -2
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