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  • «Ростов» и «Спартак» рассудит Галимов, матч «Зенита» с «Локомотивом» обслужит Мешков

«Ростов» и «Спартак» рассудит Галимов, матч «Зенита» с «Локомотивом» обслужит Мешков

24 октября 2017, 16:32
18

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать поединки 15-го тура РФПЛ.

На центральный матч тура между «Зенитом» и «Локомотивом» назначен судья из Дмитрова Алексей Мешков. На встрече «Ростов»«Спартак» будет работать Роман Галимов из Улан-Уде.

«Арсенал» – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Ростов» – «Спартак»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Амкар» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Динамо» – «Тосно»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Краснодар» – «СКА-Хабаровск»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Уфа» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Алексей Борисов (Самара); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Ахмат» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Ростов Спартак Динамо Тосно Зенит Локомотив Краснодар СКА-Хабаровск Уфа Рубин Ахмат Анжи Мешков Виталий Галимов Роман
Комментарии (18)
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Italian_93
1508853628
Ну Арс-ЦСКА понятно все какой результат ждать стоит, а Мешков знатная продажная тварь, Карась Ахмат вытащит остальные вроде бы да как бы...
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zra78
1508855118
Мешков? Ну тогда понятно уже ,что у Мешкова полный мешок бабла от газпрома
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DOCTOR PENALTY
1508856440
Попадалово! Жаль и Локо, и игру ...
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Serjoga
1508857604
Ростов-Спартак: радует, что не Безбородов! А то у ростовчан удалил бы 2-3-х игроков! Хотелось бы увидеть честную игру!
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Виктор12
1508860336
Назначены судьи на матчи 15-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС. «Зенит» – «Локомотив»: назначен судья – Виталий Мешков (Дмитров). А я что говорил! Илья Геркус: теперь мы едем в Петербург с ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ настроением??? Илья! Не забудьте прихватить замечательного арбитра, чтоб ЧЕСТНО судил! А то поставят, какого-то Мешкова, Безбородова или другого СКАНДАЛИСТА и будут они чудить в пользу Зенита! Очень важно в этой игре, чтоб арбитр не партачил в пользу Зенита, как Вилков им посвистывал в матче с ЦСКА, и тогда игра ПОЛУЧИТСЯ, а победит, как всегда СИЛЬНЕЙШИЙ! Будем всегда РАДЫ!!! Мешков это КРЕАТУРА Газпрома и он уже НЕОДНОКРАТНО скандалил в пользу Зенита! Газпром ДОБИЛСЯ, чтобы Мешкова поставили на эту игру с Локомотивом! И вот вам результат! Мешков будет ТОПИТЬ Локомотив, как Безбородов в матче за Суперкубок!!! ЮРИЙ СЁМИН: "ВОТ БЫ В ПИТЕРЕ БЫЛИ ВИДЕОПОВТОРЫ"??? И не только в Питере, но и в Москве и на других стадионах РФПЛ и ФНЛ! Тогда бы и Зенит и Спартак были в середине таблицы! Сейчас под Спартак арбитры и чиновники РФС ОРУДУЮТ в Кубке России и готовы уже сейчас, не забесплатно, конечно, этот Кубок им вручить. Благо находятся те, кто за это ЩЕДРО платит, согласно цены вопроса! А как Левников ТОРМОЗНУЛ железнодорожников и получил двойку за скандалы! Вот вам и судейство! А где Будогосский со своими 20 "копеешными" камерами фиксации гола??? А как Безбородов помог Спартаку УКРАСТЬ Суперкубок России у Локомотива! Вот вам и СКАНДАЛЬНОЕ судейство! А где Будогосский со своими 20 "копеешными" камерами фиксации гола??? На всю страну ГРОЗИЛСЯ, но после встречи с Мутко - РЕЗКО притих и тишина!!!
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Gullit 76
1508862277
Суди честно!
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avera
1508863373
мутко с фурсенко ещё бы малого выкопали, очень достойный кандидат.
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loko-the_best
1508864002
Смело можно ставить на удаление у Локо, пенальти в наши ворота. Так же будут незасчитанные голы и мяч случайно будет попадать в арбитра в быстрой атаке Локо и отскакивать игрокам зенита. Надеюсь, победит действительно сильнейший и судью в этом матче заметно не будет
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baden69
1508865797
Не понимаю, зачем не дождавшись игры объявлять что кто-то уже сплавил игру, помогает какой-то команде и т.д. Ошибок хватает во многих матчах. Часто бывает, что судьи много ошибаются в пользу "больших клубов". Это касается и Зенита, и Спартака, и ЦСКА, бывает "очень интересное судейство" в Грозном и т.д. Согласен, что есть предпосылки говорить о том, что некоторые судьи "помогают" одним и топят других. Это касается и Мешкова, и Безбородова, и некоторых других, перечислять не хочется. Давайте дождемся конкретной игры, посмотрим на судейство, а уж потом обсудим, только объективно, а не предвзято. Ведь сейчас некоторые визжат о продажности Мешкова и молчат о том, что в их ворота в последнем туре не поставили 1000% пенальти, ведь они считают, либо, что это была ошибочка судьи (и это в лучшем случае), либо, что там вообще не было пенальти. Желаю ВСЕМ командам честного судейства, хорошей игры без травм и, ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ!!!
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<Бывший Футболист>
1509197504
мне кажеться.сегодня в ростове будет удаление!
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