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    Примера. Разгром «Севильи» вывел «Валенсию» на расстояние одного очка от «Барселоны»

    «Валенсия» обыграла «Севилью» со счетом 4:0 во встрече 9-го тура чемпионата Испании. На счету Гонсало Гедеша дубль, Симоне Дзадза и Санти Мина забили по голу.

    «Летучие мыши» набрали 18 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Разрыв с лидером «Барселоной» – одно очко. Подопечные Эдуардо Бериццо остались на пятом месте.

    Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

    Валенсия – Севилья – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гедеш, 43; 2:0 – Дзадза, 51; 3:0 – Мина, 85; 4:0 – Гедеш, 90+2.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 21:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 октября 2017, 10:36

      Вот это прилетело Севилье два раза за неделю с почти одинаковым счетом, ну а Валенсия возвращается похоже.

      0
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 22 октября 2017, 06:41

      Узнаю Валенсию

      0
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      Рейтинг: +168

      DQ1 22 октября 2017, 06:26

      Чет посыпалась севилья

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 22 октября 2017, 05:26

      Матч Севилья с валенсией и Спартака с амкаром показал,что не так силен Спартак,как слаба Севилья. Без обид. Адекватное мнение

      1
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 21 октября 2017, 23:17

      второе разгромное поражение Севильи за неделю.

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 21 октября 2017, 22:16

      и в правду после Спартака стала Отсасуной какой то

      -2
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 21 октября 2017, 21:56

      "Разгром «Севильи» вывел «Валенсию» на расстояние одного очка от «Барселоны»"

      Мудрёный заголовок, с упоминанием впереди проигравшей Севильи, только потому что на неё "клюнут" глаза отечественных пользователей...))

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 октября 2017, 21:45

      Мощно,однако!Валенсия отошла от долгого сна)

      3
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