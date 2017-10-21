Примера. Разгром «Севильи» вывел «Валенсию» на расстояние одного очка от «Барселоны»

«Валенсия» обыграла «Севилью» со счетом 4:0 во встрече 9-го тура чемпионата Испании. На счету Гонсало Гедеша дубль, Симоне Дзадза и Санти Мина забили по голу.

«Летучие мыши» набрали 18 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Разрыв с лидером «Барселоной» – одно очко. Подопечные Эдуардо Бериццо остались на пятом месте.

Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

Валенсия – Севилья – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гедеш, 43; 2:0 – Дзадза, 51; 3:0 – Мина, 85; 4:0 – Гедеш, 90+2.

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