«Эвертон» запретит посещать матчи клуба болельщику, ударившему вратаря «Лиона»

Английский «Эвертон» вычислил болельщика, который во время матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против французского «Лиона» (1:2) выбежал на поле и ударил вратаря гостей Антони Лопеша.

К нарушившему законодательство фанату будут применены соответствующие санкции. Как говорится в сообщении «ирисок», они запретят болельщику посещать матчи клуба.

Кроме того, «Эвертон» обратится в местную полицию, чтобы к нарушителю были применены и другие санкции.