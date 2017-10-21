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    «Эвертон» запретит посещать матчи клуба болельщику, ударившему вратаря «Лиона»

    Английский «Эвертон» вычислил болельщика, который во время матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против французского «Лиона» (1:2) выбежал на поле и ударил вратаря гостей Антони Лопеша.

    К нарушившему законодательство фанату будут применены соответствующие санкции. Как говорится в сообщении «ирисок», они запретят болельщику посещать матчи клуба.

    Кроме того, «Эвертон» обратится в местную полицию, чтобы к нарушителю были применены и другие санкции.

    Источник: ФК «Эвертон»

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    21.10.2017 07:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 21 октября 2017, 11:11

      Подумаешь... Болельщика "Кёльна", который поссал в центре Минска вообще посадят

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