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    «Наполи» хочет отдать Милика в аренду из-за травмы

    Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик в ближайшее зимнее трансферное окно может сменить команду. Сейчас 23-летний поляк проходит этап реабилитации после операции на колене. По предварительным данным, он сможет восстановиться лишь к концу года.

    «Переход Милика в «Кьево» может стать хорошим решением для него. Мы постараемся убедить его в этом.

    На наш взгляд, в «Кьево» у него будет больше игровой практики. Значит, он сможет быстрее выйти на пик своей формы», – рассказал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис Gazzetta dello Sport.

    Напомним, что футболист получил травму в матче шестого тура чемпионата Италии со СПАЛом (3:2). У Милика был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2017 11:42
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