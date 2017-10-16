«Наполи» хочет отдать Милика в аренду из-за травмы

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик в ближайшее зимнее трансферное окно может сменить команду. Сейчас 23-летний поляк проходит этап реабилитации после операции на колене. По предварительным данным, он сможет восстановиться лишь к концу года.

«Переход Милика в «Кьево» может стать хорошим решением для него. Мы постараемся убедить его в этом.

На наш взгляд, в «Кьево» у него будет больше игровой практики. Значит, он сможет быстрее выйти на пик своей формы», – рассказал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис Gazzetta dello Sport.

Напомним, что футболист получил травму в матче шестого тура чемпионата Италии со СПАЛом (3:2). У Милика был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.